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Министр транспорта возглавил совет директоров «Аэрофлота»

14:22 12.12.2018
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Совет директоров крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" избрал председателем министра транспорта Евгения Дитриха, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей авиакомпании.

Дитрих вошел в совет по решению внеочередного общего собрания акционеров в октябре. Ранее пост председателя совета директоров "Аэрофлота" занимал зампред ВЭБа Михаил Полубояринов.

Помимо Дитриха в состав правления авиакомпании вошел Андрей Чиханчин — заместитель генерального директора "Аэрофлота" по коммерции и финансам. Также утвержден измененный количественный состав правления, теперь он насчитывает десять человек.

Помимо этого, были одобрены сделки, необходимые для организации операционной деятельности компаний группы.

Основной владелец "Аэрофлота" — государство, с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 40%, физическим лицам — 5,2%, менеджменту компании — 0,1%.

Евгений Дитрих занимает пост министра транспорта с 18 мая. Ранее работал в Министерстве имущественных отношений, Министерстве экономического развития и торговли, департаменте промышленности и инфраструктуры правительства. В 2015-м руководил Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.

Темы: Аэрофлот
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Комментарии читателей
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12.12.2018, 16:34
Гость: Страна приватизирована

чиновничьей бандой.
12.12.2018, 14:59
Гость: stalker

Вот вам смычка государства и крупного частного бизнеса. Для чего это делается, понятно. Кто-то ведь должен лоббировать интересы данной компании. Жаль только на все авиакомпании министров транспорта не напасешься. Да и сам министр, как я полагаю, не в накладе.
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