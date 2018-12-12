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Генпрокуратура подсчитала ущерб от коррупции в 2018 году

13:43 12.12.2018
Фото с сайта kremlin.ru
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Руководитель ведомства Юрий Чайка оценил ущерб от совершенных в этой сфере преступлений в 46 млрд руб. за девять месяцев текущего года.

В Генпрокуратуре определили общую сумму ущерба от коррупционных преступлений по расследованным правоохранительными органами уголовным делам. Об этом генпрокурор Юрий Чайка рассказал в интервью «Коммерсанту».

«Доля преступлений коррупционной направленности в общем количестве преступлений составляет всего 1,7%, но материальный ущерб, а это 46 млрд рублей, - уже 11% ущерба, причиненного всеми видами преступлений по Российской Федерации», – отметил он.

Возместили же ущерб почти на 30 млрд руб. "Коррупционерами добровольно возмещено порядка 8,5 млрд рублей, у них изъято имущество более чем на 1,1 млрд, а еще арестованы активы почти на 21 млрд", – добавил Чайка.

Как сообщил генпрокурор, за этот год по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности судами вынесено уже 7,8 тыс. обвинительных приговоров в отношении 8500 человек.

Из них 837 являлись сотрудниками правоохранительных органов, 63 - региональными и муниципальными депутата, а 606 лиц занимали должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

По словам Чайки, в этом году удалось выявить в два раза больше коррупционных деяний, которые совершили организованные группировки или преступные сообщества. Помимо этого, за девять месяцев 2018 года правоохранительные органы раскрыли 4227 преступлений, повлекших ущерб в крупном и особо крупном размерах.

За аналогичный период в 2017 году было раскрыто всего 3847 преступлений этой категории. Что касается фактов взяточничества, то за текущий период их было раскрыто на 3% больше, чем в прошлогодний - 10 179 против 9886.

Напомним, в конце минувшей недели с подобным отчетом выступил глава СК Бастрыкин. По его данным, ущерб от коррупционных преступлений в России превысил 123 млрд рублей за последние семь лет.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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12.12.2018, 16:35
Гость: Попробуй

не поверь.
12.12.2018, 16:31
Гость: Злой

По-моему Чайка, поскромничал и занизил цифру раз в десять.
12.12.2018, 16:19
Гость: а что,

кто-то рискнёт с ними связываться?
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