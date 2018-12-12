В офисе ФАС прошла выемка документов по делу о мошенничестве

09:44

Правоохранительные органы в рамках дела о мошенничестве, возбужденного против неустановленных лиц, изъяли в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пакет документов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой информированный источник.

"В офисе ФАС проведены выемки документации. Следственные действия прошли в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении третьих лиц", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следователи установили, что некий посредник ранее обещал известному бизнесмену решить за крупное вознаграждение проблему, связанную с претензиями к нему со стороны ФАС. Однако, бизнесмен, заподозрив обман, обратился в правоохранительные органы.

"Изъятые документы помогут разобраться, действительно ли у злоумышленника имелись какие-либо договоренности с работниками антимонопольной службы", - сказал источник.

Он добавил, что расследование ведет столичный следственный главк полиции.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации от официальных источников.