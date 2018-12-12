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Оскорбление государства и власти в Сети решили приравнять к хулиганству

19:46 12.12.2018
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который вводит административную ответственность за распространение в Сети материалов, оскорбляющих государство и Конституцию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторами инициативы стали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

По словам Клишаса, сейчас административная и уголовная ответственность предусмотрена за надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти в общественных местах. Автор инициативы считает, что интернет также является общественным пространством.

«Не вызывает сомнений, что сеть Интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», — сказал Андрей Клишас.

Он предложил указать ответственность за выражение «явного неуважения» к обществу и государству, дополнив статью «Мелкое хулиганство».

Всего было внесен две инициативы. Первый законопроект позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие посты. Второй вводит наказание за эти публикации по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) — штраф 1-5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет в России, Интернет и сети, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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13.12.2018, 03:50
Гость: Надо вот что:

действия депутонов сейчас похожи на преступные/они нарушают Конституцию и своими выходками оскорбляют народ и это не в сети, а в реальной жизни. Надо их отозвать или вообще лучше распустить как ненужных народу и обществу, т.к. у них нет никакого уважения к народу. За принятие антинародных законов которые нарушают Основной Закон предусмотреть штрафы не менее 1 млн..
А за то что они возомнили себя государственными институтами не подчиняющимися народу их надо обследовать на предмет их адекватности.
13.12.2018, 03:34
Гость: К слову...

Если Иисус в наше время попытался бы выгнать торговцев из храма, то получил бы двушечку и возможно не условно.
13.12.2018, 01:53
Гость: К патриоту

Согласен с вами. Государство - безликое, а человек в нем - пыль.
Но есть и другие перспективы. Когда государство будет принадлежать государям и их подданым , а не ворам и жуликам у власти и их олигархату
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