Оскорбление государства и власти в Сети решили приравнять к хулиганству

19:46

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который вводит административную ответственность за распространение в Сети материалов, оскорбляющих государство и Конституцию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторами инициативы стали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

По словам Клишаса, сейчас административная и уголовная ответственность предусмотрена за надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти в общественных местах. Автор инициативы считает, что интернет также является общественным пространством.

«Не вызывает сомнений, что сеть Интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», — сказал Андрей Клишас.

Он предложил указать ответственность за выражение «явного неуважения» к обществу и государству, дополнив статью «Мелкое хулиганство».

Всего было внесен две инициативы. Первый законопроект позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие посты. Второй вводит наказание за эти публикации по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) — штраф 1-5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.