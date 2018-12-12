]]> ]]>
Главная В России Новости

Бизнесмена осудили за хищение 131 млн рублей у Минобороны

17:23 12.12.2018
Министерство обороны
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Тушинский районный суд города Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и генерального директора ООО «Модуль-Сервис».

Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием своего служебного положения (ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело было возбужденно по материалам прокурорской проверки о махинациях с денежными средствами Минобороны России.

Суд установил, что предприниматель похитил более 131 млн. рублей, выделенных военным ведомством на закупку средств связи, сообщает Главная военная прокуратура.

В ходе следствия с коммерсантом было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он добровольно частично возместил причиненный вред.

С учетом позиции государственного обвинителя – представителя Главной военной прокуратуры подсудимый приговорен к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Министерство обороны РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.12.2018, 19:49
Гость: Салтыков - Щедрин

У нас в России воруют все. И при этом, хохоча, приговаривают: Да когда же все это кончится?..
12.12.2018, 19:02
Гость: гость

Подскажите, пожалуйста, куда или кому можно подать заявку на двухгодичную отсидку за 131 млн. рублей?
12.12.2018, 18:36
Гость: Пронин

За 131 миллион 2 года общего. Тоже свой , но категория жидкая.
Высшая категория -Озеро и двое-трое сильно прилепившихся. Берут сколько пожелают, когда пожелают и на все разоблачения прессы и блогеров поднимают заднюю ногу.
Первая категория- типа Сердюков. Не наказываются, но их иногда журят.
Третья категория -типа Васильева." 17 апреля 2015 г. Минобороны отказалось от иска к Васильевой на сумму 2,2 млрд.руб."
А этот бедолага наверное 7-8 категории если за несчастные 131 миллион в тюрьму садится.
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.