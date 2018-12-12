Бизнесмена осудили за хищение 131 млн рублей у Минобороны

17:23

Тушинский районный суд города Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и генерального директора ООО «Модуль-Сервис».

Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием своего служебного положения (ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело было возбужденно по материалам прокурорской проверки о махинациях с денежными средствами Минобороны России.

Суд установил, что предприниматель похитил более 131 млн. рублей, выделенных военным ведомством на закупку средств связи, сообщает Главная военная прокуратура.

В ходе следствия с коммерсантом было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он добровольно частично возместил причиненный вред.

С учетом позиции государственного обвинителя – представителя Главной военной прокуратуры подсудимый приговорен к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.