Росгвардия потратит 200 миллионов на «Уралы» для разгона митингов

15:52

Росгвардия рассчитывает к осени 2019 года получить пятнадцать бронированных автомобилей с однообъемным корпусом УРАЛ-432009−0020−73 (ВВ), применяемых, в том числе, для разгона митингов.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, сумма контракта составит почти 200 миллионов рублей. По информации из открытых источников, бронированный корпус автомобиля «Урал-ВВ» собирается из металлических листов различной толщины и способен защитить экипаж от пуль и осколков, а также от мин и самодельных взрывных устройств. Машина весом в 18 тонн может развивать скорость до 90 километров в час, запас ее хода — около 1100 километров, пишет СП.

Ранее сообщалось, что Росгвардия приобретет два микроавтобуса, оснащенных системами лазерного излучения и акустического воздействия.