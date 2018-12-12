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Росгвардия потратит 200 миллионов на «Уралы» для разгона митингов

15:52 12.12.2018
Фото с сайта irk.today
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Росгвардия рассчитывает к осени 2019 года получить пятнадцать бронированных автомобилей с однообъемным корпусом УРАЛ-432009−0020−73 (ВВ), применяемых, в том числе, для разгона митингов. 

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, сумма контракта составит почти 200 миллионов рублей. По информации из открытых источников, бронированный корпус автомобиля «Урал-ВВ» собирается из металлических листов различной толщины и способен защитить экипаж от пуль и осколков, а также от мин и самодельных взрывных устройств. Машина весом в 18 тонн может развивать скорость до 90 километров в час, запас ее хода — около 1100 километров, пишет СП.

Ранее сообщалось, что Росгвардия приобретет два микроавтобуса, оснащенных системами лазерного излучения и акустического воздействия.

Темы: Правоохранительные органы в России
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Комментарии читателей
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12.12.2018, 16:59
Гость: Юрий

На сайте госзакупок размещён заказ о закупке 15 шт
по цене 13 116 167,48 рублей, на общую сумму 196 742 512,20 рублей.
Ну где тут ужас, всего 15 штук, хватит страх нагонять, даже противно.
Надо на митинги выходить не по 10 тысяч, а по 500 тысяч, вот тогда и 40 таких машин будет не страшно, а то сидят на кухне, язык в ж..у и трясутся от 15 машин.
12.12.2018, 16:48
Гость: Новость...

Владимир Владимирович мечтает каждый день начинать с построения демократического общества — построил, пересчитал, развёл по баракам.
12.12.2018, 16:41
Гость: Александр

как вовка -златоуст боится своих граждан)
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