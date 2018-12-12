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Суд оставил главного следователя Москвы в СИЗО на 3 месяца

09:01 12.12.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Лефортовский районный суд Москвы оставил бывшего главного следователя Москвы Александра Дрыманова в СИЗО – ему продлили арест до 16 марта 2019 года.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест Дрыманову на три месяца, то есть до 16 марта 2019 года», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Напомним, Дрыманова задержали 16 июля по делу о получении взятки от Шакро Молодого. Следствие считает, что он вместе с бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку.

Ее возглавлял, по версии следствия, также бывший высокопоставленный сотрудник СК – руководитель управления собственной безопасности Михаил Максименко.

Все они получили взятку в размере $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Дрыманову предъявили обвинения и по второму эпизоду взятки, размер которой составил около 500 000 руб.

В октябре появилась информация о том, что Дрыманова проверяют и на причастность к незаконному возбуждению уголовных дел в отношении невиновных.

Темы: Задержания подозреваемых по громким уголовным делам, Следственный комитет России
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12.12.2018, 10:59
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