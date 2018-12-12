Провальное интервью Короткова: создатель фейков ищет хозяина?

12:05

Известный своими фейками петербургский журналист Денис Коротков дал интервью под эгидой ресурса #МедиаФан. У присутствующих о борзописце сложилось весьма однозначное впечатление

Журналистское сообщество по итогам интервью пришло к мнению, что у «мэтра» нынче большие проблемы с востребованностью и поиском работы. Известно, что и «Новая газета» намерена отказаться от его услуг.

Фото с сайта Pixabay.com

Профессиональная карьера Дениса Короткова, именующего себя «журналистом-расследователем», на данный момент находится под угрозой. Осенью 2018 года разразилось несколько громких скандалов, связанных с фальсификацией Коротковым фактов и публикацией фейковых материалов.

Факты, подтверждающие профнепригодность Короткова, в редакции «Новой газеты» уже оценили не в пользу журналиста. По сообщению анонимного источника, руководство газеты разочаровано тем, что Коротков не обладает навыками сбора информации и элементарного фактчекинга. Также он неспособен писать хорошие статьи на серьезные темы и имеет склонность к вранью.

Коротков больше не интересен. Раздавая многочисленные интервью, он просто торгует лицом и пытается создать впечатление собственной важности, фактически будучи «на мели». Ладно, хоть не просит пока перечислить ему денег на «Яндекс-кошелек» как Аркадий Бабченко. Но скоро дойдет и до этого.

Издание с репутацией в свой штат Короткова не примет. Вопросы, заданные ему в ходе интервью «собратьями по перу», показали, что журналистское сообщество относит его к самой низшей касте. Короткова осыпали издевками, припоминая запугивание и подкуп информатора, присвоение редакционных денег и прочие грешки. Только он этого так и не понял.

На последний вопрос о своем самом большом провале Коротков вообще не ответил. Мол, ему стыдно говорить об этом. Стоит отметить, что журналисту с такой убитой репутацией, отсутствием принципов и непониманием основ журналистской этики дорога либо в либеральные СМИ, либо продажа своих услуг Лондону или Киеву.

Очевидно, что деньги у Дениса Короткова скоро закончатся. Пора создателю фейковых расследований искать себе нового хозяина.



