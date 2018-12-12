Сервис «Яндекс.Карты» случайно показал секретные объекты НАТО

09:44

Российский сервис «Яндекс.Карты» случайно раскрыл точное расположение двух баз НАТО, а также сотен военных объектов стран-членов альянса. Об этом рассказал сотрудник Федерации американских ученых (FAS) Мэтт Корда. Его материал опубликован на сайте организации.

Как выяснил Корд, на онлайн-картах сервиса четко по периметру «замылены» до неузнаваемости некоторые участки местности в Израиле и Турции. Сотрудник FAS сопоставил их с изображениями в Google Earth и определил множество военных объектов, включая крупные аэродромы, бункеры и небольшие здания в жилых зонах. Все они не имеют обозначения в сервисе Google, а некоторые и вовсе числятся секретными. В общей сложности он обнаружил порядка 300 таких мест.

При этом, по словам сотрудника FAS, на картах «Яндекса» он не смог найти ни одного размытого до такой же степени военного объекта в России и Сирии. По мнению автора статьи, такое «замыливание» выдает точное местоположение каждого военного объекта, включая две военные базы НАТО: штаба Союзного сухопутного командования НАТО в Измире и авиабазы Инджирлик. Кроме того, размытие указывает на несколько секретных объектов на севере Тель-Авива.

В то же время Корд предположил, что размытые области могли появиться по запросу военных Израиля и Турции. Однако такой способ маскировки сотрудник FAS считает неудачным, поскольку внимание к этим объектам теперь лишь усиливается.