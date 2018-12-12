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Сервис «Яндекс.Карты» случайно показал секретные объекты НАТО

09:44 12.12.2018
Фото: «Яндекс.Карты»
Фото: «Яндекс.Карты»
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Российский сервис «Яндекс.Карты» случайно раскрыл точное расположение двух баз НАТО, а также сотен военных объектов стран-членов альянса. Об этом рассказал сотрудник Федерации американских ученых (FAS) Мэтт Корда. Его материал опубликован на сайте организации.

Как выяснил Корд, на онлайн-картах сервиса четко по периметру «замылены» до неузнаваемости некоторые участки местности в Израиле и Турции. Сотрудник FAS сопоставил их с изображениями в Google Earth и определил множество военных объектов, включая крупные аэродромы, бункеры и небольшие здания в жилых зонах. Все они не имеют обозначения в сервисе Google, а некоторые и вовсе числятся секретными. В общей сложности он обнаружил порядка 300 таких мест.

При этом, по словам сотрудника FAS, на картах «Яндекса» он не смог найти ни одного размытого до такой же степени военного объекта в России и Сирии. По мнению автора статьи, такое «замыливание» выдает точное местоположение каждого военного объекта, включая две военные базы НАТО: штаба Союзного сухопутного командования НАТО в Измире и авиабазы Инджирлик. Кроме того, размытие указывает на несколько секретных объектов на севере Тель-Авива.

В то же время Корд предположил, что размытые области могли появиться по запросу военных Израиля и Турции. Однако такой способ маскировки сотрудник FAS считает неудачным, поскольку внимание к этим объектам теперь лишь усиливается.

Темы: Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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12.12.2018, 17:00
Гость: Время Ч.

В МО и так об этих объектах знают, разведка все же не спит, простому обывателю до лампочки.
12.12.2018, 14:18
Гость: То есть,

по мнению сотрудника Федерации американских ученых (FAS) Мэтт Корда, спец. учреждения, при выявлении секретных объектов, основываются на картах Яндекса.
Старик Корд сам сумасшедший или считает сумасшедшими свою аудиторию?
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