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В России решили ужесточить контроль за платежами в интернете

10:42 12.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В России готовятся контролировать платежные агрегаторы — компании, которые обеспечивают проведение в интернете разнообразных платежей для онлайн-магазинов. Соответствующие поправки в законодательство, пишет РБК, подготовили в Госдуме.

Среди авторов законопроекта глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред комитета Совета Федерации по бюджетам и финрынкам Николай Журавлев.

Предполагается, что платежные агрегаторы должны будут получать статус банковского платежного агента, заключив соответствующие соглашения с банками или небанковскими кредитными организациями, которые будут контролировать их работу и предоставлять информацию в ЦБ.

Контроль со стороны банков, считают авторы поправок, поможет предотвращать незаконные переводы, например, в пользу онлайн-казино.

По данным международного исследовательского центра MARC, которые приводит РБК, платежные агрегаторы обеспечивают платежи россиян на 80 тысячах сайтов. Крупнейшим агрегаторами в 2017 году были «Яндекс.Касса», через которую проходила примерно треть платежей.

Темы: Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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12.12.2018, 16:24
Гость: gvozd

и снова из той же серии.
корень зла в тотальном вмешательстве государства в частные дела людей, до которых государству не должно быть дела - если это демократия.
нас всех загоняют в совок 2.0 - и на востоке, и на западе.
ужесточение тоталитаризма не только в рф идет.
на западе оно полным ходом происходит уже давно.
просто делется это скрытно и т.н. свободная пресса молчит в тряпочку.
рф лишь ЧАСТЬ западного тоталитарного режима и не может быть в рф Лучше чем на западе.. если только временно, в силу природного раздолбайства.
12.12.2018, 15:28
Гость: ABCD

Он лайн казино? Да кого они там интересуют вообще. Их интересует "само занятые" и как обложить их налогами и заставить платить налоги из воздуха. Это вообще уже полное свинство. Не только нарушение гражданских прав со стороны пр-ва РФ, но и прав человека. По сути гражданину отказывают в его праве распоряжаться его же деньгами! По "умолчанию" чиновники сличают ВСЕ деньги граждан "незаконно полученными"- типа пока не будет доказано обратное."
Творя произвол, пр-во РФ добивает в народе остатки доверия к себе и своей политике. И в результате этого теневой рынок только усилится.
12.12.2018, 15:27
Гость: ABCD

Он лайн казино? Да кого они там интересуют вообще. Их интересует "само занятые" и как обложить их налогами и заставить платить налоги из воздуха. Это вообще уже полное свинство. Не только нарушение гражданских прав со стороны пр-ва РФ, но и прав человека. По сути гражданину отказывают в его праве распоряжаться его же деньгами! По "умолчанию" чиновники сличают ВСЕ деньги граждан "незаконно полученными"- типа пока не будет доказано обратное."
Творя произвол, пр-во РФ добивает в народе остатки доверия к себе и своей политике. И в результате этого теневой рынок только усилится.
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