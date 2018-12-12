В России решили ужесточить контроль за платежами в интернете

10:42

В России готовятся контролировать платежные агрегаторы — компании, которые обеспечивают проведение в интернете разнообразных платежей для онлайн-магазинов. Соответствующие поправки в законодательство, пишет РБК, подготовили в Госдуме.

Среди авторов законопроекта глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред комитета Совета Федерации по бюджетам и финрынкам Николай Журавлев.

Предполагается, что платежные агрегаторы должны будут получать статус банковского платежного агента, заключив соответствующие соглашения с банками или небанковскими кредитными организациями, которые будут контролировать их работу и предоставлять информацию в ЦБ.

Контроль со стороны банков, считают авторы поправок, поможет предотвращать незаконные переводы, например, в пользу онлайн-казино.

По данным международного исследовательского центра MARC, которые приводит РБК, платежные агрегаторы обеспечивают платежи россиян на 80 тысячах сайтов. Крупнейшим агрегаторами в 2017 году были «Яндекс.Касса», через которую проходила примерно треть платежей.