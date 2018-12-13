RedSys Василия Васина откатила с ворованного

13:04

Полковник Барышев брал откаты у компании RedSys, сформированной из активов, выведенных несколько лет назад миллиардером Клячиным и Васиным из компании Эр-Стайл



Михаил Барышев оказался неразборчивым в связях

Арестованный бывший гендиректор спортклуба ЦСКА Михаил Барышев может быть обвинен в организации преступного сообщества.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к следствию источники.

Расследование 517-го военного следственного отдела СКР касается госконтрактов, заключенных во время подготовки к III зимним Всемирным военным играм в Сочи во второй половине 2016 г.

Сумма откатов за их заключение оценивается следствием более чем в 200 млн руб.

Следствие пришло к выводу, что заключение коррупционных сделок на обеспечение экипировкой участников игр и на транспортное обслуживание пролоббировали бывшие заместитель гендиректора ЦСКА Андрей Хамазин и начальник автослужбы клуба Юрий Муханов.

По словам раскаявшихся фигурантов дела, они свели Барышева с руководителями фирм, готовых оказывать услуги спортклубу.

При заключении контрактов выплачивались откаты в размере 10% от их стоимости.

Получателями этих сумм, по данным следствия, стали помощники Барышева Дмитрий Осипов, Олег Ампилогов и Максим Лабунцов.

Все они арестованы.

За транспортное обслуживание игр-2017 отвечали три крупных компании.

ООО «УК Форвард» 21 декабря 2016 года выиграло тендер на поставку ЦСКА спортивной экипировки на 104,3 млн руб.

Гендиректор компании Виталий Цыганков признался в даче взятки в 10 млн руб.

Аналогичные обвинения были предъявлены и гендиректору ООО «Транспортная компания «Пять Семерок»» Алексею Князеву, которому победа в конкурсе на транспортное обслуживание участников военных игр стоимостью 48,1 млн руб. обошлась в 6,6 млн руб.

Также следствие установило, что представитель компании RedSys Дмитрий Головин передал лично Барышеву 10 млн руб. за заключение контракта на обеспечение игр многофункциональными дисплеями и программным обеспечением на 80 млн руб.

Совершенно Секретно 03.04.2017 «Лихие поглотители»:

«… К этому времени первые совладельцы Рудников и Бамгбала занялись новыми бизнес-проектами, и вместо них оперативное управление компании осуществлял назначенный Рудниковым генеральным директором его двоюродный брат Василий Васин.

Для большей мотивации Рудников дал Васину долю в 15% акций в ряде компаний в холдинге, сделав его миноритарным акционером.

(Рилван Бамгбала почти полностью выйдет из бизнеса только в 2013 году и займётся своими личными проектами. – Ред.)

«В самом начале 2011 года ко мне подошёл мой двоюродный брат Василий Васин и предложил найти инвестора в «Эр-Стайл», – делится воспоминаниями с газетой «Совершенно секретно» Вячеслав Рудников. – При этом он сказал, что очень устал, что ещё пару лет поработает и хочет отойти от дел. Я согласился с тем, что если будет надёжный инвестор, то можно пригласить его партнёром».

Получив одобрение, Василий Васин развил кипучую деятельность по поиску инвесторов. И уже весной он знакомит Рудникова с Александром Клячиным и его младшим партнёром Сергеем Гордеевым. Василий Васин представил их как девелоперов и отельеров…

…Спорный актив подготовили к продаже

Пока предприниматель отбивался в российских судах от надуманных обвинений в мошенничестве (См. «Попрессовали и обобрали», «Совершенно секретно №11/388, ноябрь 2016»), Василий Васин и Сергей Гордеев стали выводить активы из компании «Эр-Стайл» и готовить новую компанию к продаже.

Самый крупный выведенный на сегодня актив — это ООО «Редсис» (RedSys).

В эту компанию были переведены сотни сотрудников из других компаний холдинга, переведены и перезаключены контракты с заказчиками.

Эта компания была зарегистрирована Васиным на своё имя, юридически он владел 100% компании, хотя Рудников считает, что реальных владельцев несколько — это Клячин, Гордеев и Васин…

…По некоторым данным, RedSys в конце 2016 года приобрела одна из компаний, за которой, по мнению Рудникова, стоят братья Ананьевы.

Знают ли олигархи, у кого и какой актив они приобрели?

Вячеслав Рудников полагает, что новым собственникам не стали объяснять, что актив спорный.



Братья Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы

Почему мы так подробно остановились на этой истории?

Потому что она, по мнению Рудникова, представляет собою классический пример захвата: сговор «инвестора» с топ-менеджментом, создание схем по выводу финансовых активов в параллельные структуры, сокрытие информации о финансово-хозяйственной деятельности компании, сфабрикованные уголовные дела против настоящих владельцев…».

«Совершенно секретно», 03.11.2016, «Попрессовали и обобрали»:

«…Дело «КС-Траста» распоряжением генпрокурора, после резолюции президента Путина «разобраться», в сентябре в 2014 года забирают у Аллы Грозан из МВД и передают в ГСУ СК РФ по городу Москве, откуда спускают следователю Следственного управления по Северо-Восточному округу Москвы Тимуру Блинову.

Через год Блинов сам перейдёт в ГСУ СКР, куда вместе с ним «как приклеенное» перейдёт и уголовное дело против Рудникова.

Но кто бы знал, что в СКР курировать его будут небезызвестный генерал Денис Никандров и — негласно — начальник службы собственной безопасности Михаил Максименко.

«Никандров начал курировать моё дело с октября 2014 года, — уверяет Рудников. — Следователь Блинов открыто заявлял мне и моим адвокатам, что не видит перспектив в этом деле, но, если он его закроет, начальство ему снимет голову».

В июле 2015 года дело было возвращено Бутырским судом снова в следствие.

Попытка прокуратуры обжаловать это решение в Московском городском суде закончилась неудачей.

После этого Блинов, по словам Рудникова, почти целый год ничего по делу не предпринимал…».

«Совершенно секретно» 28.12.2016 «Российский арбитраж: суд или инструмент в руках рейдеров?»:



Василий Васин

…ООО «Эр-Стайл» — высокотехнологичное производство, связанное с компьютерной техникой, имеет собственников: Вячеслав Рудников с долей 52,55%, Василий Васин с долей 19,45% и российский гражданин нигерийского происхождения Рилван Бамгбала с долей 28,05%.

Компания успешная — известная и прибыльная.

Так, за 2012 год прибыль этой фирмы после уплаты налогов составила 272 миллионов рублей, или, по тому курсу, чуть более 7 миллионов долларов.

При этом ООО «Эр-Стайл» — лишь одна из компаний группы компаний «Эр-Стайл».

Директором ООО «Эр-Стайл» являлся Васин, назначенный, в соответствии с законом, на общем собрании участников ООО, в котором Вячеславу Рудникову принадлежит 52,55% уставного капитала.

Решение о назначении Васина генеральным директором принималось простым большинством голосов, как и предусмотрено уставом ООО «Эр-Стайл»…

…Но вот, летом 2013 года, Рудников запросил у Васина документы по хозяйственной деятельности компании.

Однако Васин отказался предоставлять какую-либо информацию и переехал в другой офис со всеми сотрудниками и документами.

А основателя фирмы Рудникова и вовсе перестал пускать в офис.

Рудников, будучи обладателем самой большой доли в уставном капитале Общества (52,55%) решил действовать правовыми методами.

Собрал общее собрание участников, на котором инициировал вопрос о снятии г-на Васина с должности генерального директора и назначении другого человека.

Не тут-то было.

Юристы Васина почему-то решили, что «по уставу снять Васина и назначить нового директора можно только единогласно».

В протоколе (который вёл сам Васин) так и записали: Рудников — «за» снятие Васина и назначение нового директора, но «решение не принято».

Идите в суд, товарищ.

И Вячеслав Рудников пошёл в суд, и «честный российский арбитражный суд» решил, что по уставу нужно 100% голосов, чтобы сменить Васина и назначить нового директора.

Более того, определил, что все вопросы можно решить только 100% голосов!

Потом это решение подтвердила апелляционная инстанция, а затем и кассационная, и Верховный суд.

Но позвольте, сам Васин был назначен 71% голосов, и вообще последние 4–5 лет все решения в компании проходили при отсутствии одного из акционеров (Бамгбалы) — и всех всё устраивало.

Более того, все эти решения признавались юридически верными нотариусами, налоговыми и регистрационными органами России.

Но судьи вывернули устав наизнанку. Риторический вопрос — зачем?

Интересно, что в другой компании Рудникова, ООО «Фетикор», ровно с таким же уставом (просто один в один, с точностью до запятой. — Ред.) и таким же составом участников с такими же долями суд вынес прямо противоположное решение (единогласия не требуется, а требуется большинство голосов) и оно вступило в силу.

При этом такое решение и по сути является объективным — нельзя управлять компанией и теряется смысл партнёрства, если все решения принимаются 100% голосов.

Кроме того, есть закон об ООО, в котором обозначено, что решения, кроме изменения устава и ликвидации компании, принимаются большинством голосов участников.

Приводим состав судей во всех трёх инстанциях, которые рассматривали вопрос о снятии Васина и назначении нового директора:

1-я инстанция — судья Арбитражного суда г. Москвы Лисицын К.В.

2-я инстанция (апелляция) — судьи Девятого арбитражного апелляционного суда Смирнова О.В., Кузнецова И.И., Мартынова Е.Е.

3-я инстанция (кассация) — судьи Арбитражного суда Московского округа Кобылянский В.В., Ананьина Е.А., Кузнецов В.В.

4-я инстанция — Верховный суд — судья Разумов И.В.

Разумеется, у Вячеслава Рудникова возникло устойчивое подозрение, что Васину и его юристам удалось найти для судей арбитражных судов всех уровней какие-то весомые убедительные «аргументы».

А иначе как белое назовёшь чёрным?

А Васину при этом ещё нужно было любыми путями не допускать основного владельца фирмы Рудникова к документам компании и возвращению контроля над ней.

А вот ООО «Фетикор» было Васину уже неинтересно, поскольку он написал заявление о выходе из него.

И поэтому суд «решал вопрос, очевидно, в спокойной обстановке, без всякого давления или других незаконных обстоятельств.

Решение по ООО «Фетикор», кстати, вступило в силу», — рассказывает Рудников.

Тем не менее Васин понимал: ситуация шаткая и нужно что-то делать, что позволило бы ему остаться при своих интересах.

И, как считает Рудников, генеральным директором ООО «Эр-Стайл» Васиным были предприняты все необходимые действия для банкротства некогда успешной компании и вывода её активов в пользу разных дружественных ему офшоров.

Теперь Вячеслав Рудников пытается с очевидными документами в руках доказать, что действия Васина должны квалифицироваться как преднамеренное банкроство с присвоением активов успешной компании.

Три аккорда Васина

Как позже выяснит Рудников, Василий Васин разработал схему, над которой, вероятно, трудились его юристы и хитроумные советники.

Сам Рудников предполагает, что «Васину сильно помогали его «советник» по другой компании — Сергей Евгеньевич Гордеев и его коллега Евгений Борисович Устенко».

С 30 октября 2013 года — даты собрания ООО «Эр-Стайл», по утверждению Рудникова, Васин предпринял 3 ключевых действия:

— 10 марта 2014 года — в день, когда были подготовлены все бухгалтерские и финансовые документы для предъявления их вместе с заявлением о банкротстве, Васин выдал странный вексель на впечатляющую сумму — 235 миллионов рублей. ООО «Эр-Стайл» оказывается в долгу перед некой офшорной компанией «Ферст Плейн Лтд». В дальнейшем данный вексель был передан уже другому офшору — «Пи энд Джей партнерс ЛЛПИ». И именно этот офшор заявил свои требования в суде и стал основным кредитором ООО «Эр-Стайл». Каким образом возникли долговые обязательства, какая причина потребовала от Васина выдать вексель никому не известному субъекту — остаётся загадкой до сих пор. Почему суд, который по всем правилам и разъяснениям Высшего арбитражного суда РФ должен был проверить обоснованность выдачи векселя, не сделал этого, почему в материалах дела и в отчёте арбитражного управляющего нет ни одного документа, который бы подтверждал наличие у ООО «Эр-Стайл» каких-либо обязательств перед офшорной компанией? Всё это, на мой взгляд, требует пристального внимания следователей. Ведь все факты говорят о том, что всё это могло бы частью хитрой схемы, направленной на банкротство компани, а ложное банкротство, согласно закону, является не чем иным, как преступным деянием, подрывающим правовые и экономические основы предпринимательской деятельности, разоряющим товаропроизводителей, обманывающим государство, присваивающим чужое имущество. Кроме того, как поясняют юристы, такая сделка является крупной, и Васин должен был провести собрание и получить разрешение от акционеров компании. Акционеры должны были собраться, и у них была бы возможность обсудить решение проблемы, если таковая возникла. Однако Василий Иванович Васин даже не уведомил их, нарушив тем самым закон и превысив полномочия, что, кстати, является основанием для привлечения к ответственности.

— Далее, по сведениям Рудникова, Василий Васин аккумулирует всю выручку компании и в декабре 2013 года направляет более 200 миллионов рублей в другую компанию (акционерами которой через ряд компаний являются среди прочих Сергей Гордеев и Александр Клячин). Для этого и используется «благовидный» предлог — заключение договоров займа между ООО «Эр-Стайл» и ЗАО «Эр-Стайл». Деньги, естественно, не возвращены. А арбитражный управляющий даже пальцем не пошевелил, чтобы вернуть эти суммы и восстановить платежеспособность компании. И, видимо, по задумке Васина, после банкротства ООО «Эр-Стайл» некому будет возвращать эти деньги.

— И наконец, Васин списывает товар на складе на сумму 534 миллиона рублей, «превращая» его в товар стоимостью 129 миллионов рублей, и продаёт его некой компании ООО «Грифстон», сведения о которой тщательно скрываются до сих пор.

Все эти действия Васин выполняет втайне, не сообщая о них основному владельцу Рудникову.

Завладение чужим имуществом — другой цели у операции ложного банкротства быть не может.

В данном случае Васин — директор ООО «Эр-Стайл» и миноритарный акционер компании Бамгбала, выдавший Васину доверенность действовать в компании от своего имени, составив альянс против реального владельца компании Рудникова, предприняли незатейливую операцию, которая вполне могла бы (и может — вопрос находится на рассмотрении в следствии МВД СВАО г. Москвы) закончиться роковыми для них проблемами с законом.

В данном случае речь идёт об операции по обнулению имущества, принадлежащего Рудникову.

Тем не менее следы всей этой хитрой деятельности окончательно замести не удалось.

Дело в том, что для выдачи векселя у ООО «Эр-Стайл» не было оснований.

Принимая вексель от банкрота, векселедержатель, надо полагать, был в своём уме.

Следовательно, возникает вопрос о добросовестности векселедержателя.

Не случайно изначальный векселедержатель — офшорная компания «Ферст Плейн Лтд» — переуступил вексель компании «Пи энд Джей партнерс ЛЛПИ», а подпись (индоссамент) при этом оказалась нерасшифрованной.

«Ферст Плейн Лтд» оказалась в этой схеме «прокладкой», это было нужно Васину и конкурсному управляющему, чтобы не расшифровывать детали выдачи векселя.

Ведь эти данные тогда попали бы в материалы арбитражного суда, и юристы Рудникова могли их увидеть.

Васин всё продумал чётко.

Лицо же, совершившее операцию, явно не собиралось рисковать и оказываться фигурантом в деле о ложном банкротстве.

Само по себе обстоятельство отсутствия расшифровки подписи, к чему обязывает российский закон, делает вексель как минимум сомнительным: невозможно проверить, обладало ли лицо, поставившее «закорючку» на документе, полномочиями, а скорее — недействительным.

Обнаружить признаки лица и проверить его полномочия в арбитражном процессе не удалось.

Что означает: законность сделки осталась под вопросом.

Впрочем, данные о том кто был и является собственником той самой британской компании, которой Васин выдал вексель на 235 миллионов рублей, выяснить легко.

Следствию всего-то необходимо будет проверить — не личный ли юрист и адвокат Васина некий Алексей Кирсанов, он же глава и владелец компании «Инконсалт», владеет той британской компанией?

Редакция располагает копиями документов, заверенных британским нотариусом, из которых следует, что — по крайней мере с 2011 по 2015 год — А. Кирсанов был единственным владельцем указанной компании.

Почему же арбитражный суд, правоохранительная система бездействовали, несмотря на очевидность ситуации, которая не сложнее, чем шулерская уловка за карточным столом?

Очень много заинтересованных и наделённых властью лиц скрывается за кулисами этой истории.

Странный управляющий

Арбитражный суд г. Москвы, в составе судьи О.Г. Мишакова принявший решение о банкротстве ООО «Эр-Стайл», проигнорировав, по мнению Рудникова, все без исключения существенные для данного дела обстоятельства, указывающие на подготовку к ложному банкротству, зафиксировал лишь возникшее обстоятельство — состояние банкротства, но не был склонен изучать причины, создавшие это обстоятельство.

Тем самым заставив усомниться в объективности и всесторонности принятого судебного решения.

Столь же странным является и бездействие назначенного судом конкурсного управляющего К.Н. Кожевникова, который должен был действовать в интересах всех кредиторов ООО «Эр-Стайл», но почему-то проигнорировал необходимость проверки законности сделки с векселем, продажи товара по явно заниженной цене, а также экономическую целесообразность раздачи денег в виде невозвратных кредитов.

Более того, Кожевников сделал вывод, что ООО «Эр-Стайл» является неплатёжеспособной компанией уже с 2011 года.

При этом анализа состояния дел компании за 2011 и 2012 годы он не представил.

Почему же он этого не сделал?

Здесь следует отметить, что в годовом отчёте за 2012 год гендиректор Васин собственноручно указал, что чистая прибыль после уплаты налогов составила 272 миллиона рублей.

По бухгалтерскому балансу какие-либо признаки несостоятельности отсутствуют.

Есть копия справки, подписанной гендиректором ООО «Эр-Стайл» Васиным о результатах деятельности компании за 2012 год, где сообщаются точные данные по чистой прибыли — 272 миллиона 815 тысяч рублей.

Жалобы на бездействие конкурсного управляющего судья А. Свирин также оставил без удовлетворения.

Так же как остался нераскрытым вопрос, почему гендиректор ООО «Эр-Стайл» действовал вразрез с интересами собственников компании.

Между тем сделка по выдаче векселя выглядит безвозмездной, совершённой при отсутствии каких-либо гражданско-правовых оснований.

То есть незаконной…

…Как могло получиться, что компания, получившая в 2012 году значительную прибыль, уже через год оказывается в огромном «минусе»: в марте 2014 года размер кредиторской задолженности составляет 366 миллионов рублей?

При этом гендиректором Васиным были приняты меры, чтобы мажоритарный собственник Рудников не мог вмешаться в его деятельность.

Можно ли директору управлять активами компании, игнорируя мнение собственника и его право на участие в управлении?

Вячеслав Рудников, пользуясь своими правами собственника, пытался остановить разорение ООО «Эр-Стайл».

В октябре 2013 года на собрании участников компании он попытался сместить Васина с занимаемой должности и назначить нового гендиректора.

Но, вопреки голосованию мажоритарного акционера, Васин оформил протокол собрания, указав, что решение не принято.

Лишь со 2 октября собственник получил возможность защищать свои права в суде и оспаривать действия генерального директора, который полностью себя скомпрометировал.

Ещё раз сопоставим обстоятельства:

— 30 октября 2013 года Васиным В.И. представлены документы (годовой отчёт, бухгалтерский баланс), свидетельствующие об отличном финансовом состоянии ООО «Эр-Стайл» по итогам 2012 года, наличии прибыли в размере 272 миллионов рублей;

— 7 апреля 2014 года (менее чем через полгода) В.И. Васин подаёт заявление о признании ООО «Эр-Стайл» банкротом с указанием о наличии у компании кредиторской задолженности на сумму более 350 миллионов рублей и недостаточности активов для погашения данной задолженности;

— в день подготовки документов по заявлению о признании банкротом — 10 марта 2014 года — Васин выдаёт от имени ООО «Эр-Стайл» вексель на сумму 235 миллионов рублей в пользу неизвестной офшорной компании, а затем им предпринимается попытка отнести требования офшорной компании к текущим платежам, которые удовлетворяются вне очереди кредиторов;

— в течение 2014 года Василием Васиным совершаются неоднократные действия, направленные на воспрепятствование участию мажоритарного собственника Рудникова В.А. в деле о банкротстве — через срыв общих собраний участников ООО «Эр-Стайл» и сокрытие финансово-хозяйственных документов компании.

19 августа 2015 года состоялось судебное заседание по делу № А40-51879/14, в ходе которого конкурсный управляющий К.Н Кожевников представил судье А.А. Свирину свой отчёт, где утверждалось, что всё имущество ООО «Эр-Стайл» распродано, счета закрыты, одним словом, компанию можно похоронить.

Представителем Вячеслава Рудникова было заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу.

Ведь после того как арбитражный управляющий отказался исполнять свои прямые обязанности и оспаривать вексельную сделку, Рудников воспользовался своим правом и предъявил соответствующий иск о признании сделки по выдаче и индоссировании (передаче векселя третьему лицу) недействительной.

Рассмотрение дела было назначено на 8 декабря 2015 года.

А до сведения судьи Свирина было доведено, что результат рассмотрения вышеуказанного дела по заявлению Рудникова является существенным для рассмотрения отчёта конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства ООО «Эр-Стайл» и может повлиять на результат рассмотрения дела о банкротстве, поскольку в случае признания сделки по выдаче и передаче векселя недействительной требования компании «Пи энд Джей партнерс ЛЛПИ» будут исключены из реестра требований кредиторов.

«Судебные органы являются неизменным атрибутом рейдерских захватов. Судья Свирин вынес решение о завершении банкротства, тем самым в очередной раз доказав, что наш суд не является препятствием для атак на бизнес и незаконного перераспределения собственности», — считает Вячеслав Рудников…».

Защита Барышева настаивает, что доказательная база дела не убедительна, а также не исключает, что на обвиняемых, пошедших на сделку со следствием, было оказано давление.

Сам Барышев, арестованный неделю назад, до сих пор не переведен в СИЗО.

Он находится в изоляторе временного содержания, рассказал адвокат Андрей Шурыгин.

Там его подзащитный не может получить квалифицированную медпомощь, мерзнет и плохо питается.

Защита считает, что таким образом «его вынуждают признаться в преступлениях, которых он не совершал».