Ренессанс по Орешкину: Чем больше Запад гнобит Россию, тем лучше

Либеральная верхушка все надеется, что Европа ее сильно полюбит и все наладится. Слышать такие речи от российского чиновника по меньше мере странно

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что отношения Москвы и Брюсселя «во многом переживают некий ренессанс». По словам министра, об этом свидетельствуют цифры.



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«Если посмотрим на торговлю, то здесь второй год подряд десятки процентов роста взаимного товарооборота. Если мы посмотрим на инвестиционную динамику, то мы увидим, что сейчас, например, российскими компаниями на территории Европы реализуется целая подборка крупнейших инвестиционных проектов. Это и „Северный поток-2“, это и строительство атомных электростанций в Венгрии, в Финляндии», - заявил Орешкин, выступая на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса.

Министр отметил, что и на международной арене Москва и Брюссель выступают с единых позиций. В качестве примера он привел вопрос реформирования Всемирной торговой организации.

«Очень странно, что кто-то из наших европейских партнеров - понятно, что это меньшинство европейских стран, - продолжает говорить о санкциях, каких-то других историях. Для Европы сейчас взаимоотношения с Россией - это один из драйверов экономического роста», - сказал Орешкин.

При этом Орешкин подчеркнул, что экономические отношения ЕС с Россией могли бы быть и на более высоком уровне.

Отметил Орешкин и тот факт, что доля евро в расчетах России и ЕС растёт, а Москва «горячо» поддерживает инициативу Еврокомиссии (ЕК) по росту доли этой валюты в международной экономике.

И слышать такие речи от российского чиновника по меньше мере странно. Такое впечатление, что человек вообще не в курсе происходящего. Как известно, Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта трубопровода «Северный поток — 2» и принял 12 декабря соответствующую резолюцию.

Следом выступила канцлер Германии Ангела Меркель, заявив, что санкции против России нужно продлить и как раз сейчас этот вопрос решается. Так в чем же усмотрел ренессанс господин Орешкин? В продлении санкций?

- С позицией Орешкина согласиться нельзя, — говорит заведующий Отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. — Понятна её мотивация. Таким образом с помощью таких заявлений Россия подтверждает то, что несмотря на кризисную ситуацию в отношениях, рассчитывает на поддержание серьёзного масштабного сотрудничества с Европейским Союзом и прежде всего в сфере экономики. Эту мотивацию, несомненно, надо закреплять.

- Насколько можно доверять статистике, приведённой Орешкиным?

- Действительно статистика говорит о росте товарооборота и других форм сотрудничества между Россией и ЕС. Однако голые цифры и математическая калькуляция по понятным причинам оставляют за скобками многие другие аспекты.

Возникают вопросы: за счёт чего и как растёт этот товарооборот? Растёт ли он в рамках стратегических установок на развитие связей между Россией и ЕС, или вопреки этому? Эти вопросы, на которые Орешкин не отвечает, имеют принципиальное значение.

Мы видим, что экономики и бизнес России и ЕС учатся работать в обход санкций. А это ненормальное явление. Это не стратегия, а экономическая конъюнктура, которая может измениться в любой момент по тем или иным причинам. Поэтому тот рост, который имеет место сейчас, точно так же может обернуться дефицитом экономического сотрудничества в последующем.

В целом эта ситуация, если она продлится долго, может привести к тому, что бизнес, как европейский, так и российский, будет переориентироваться на другие рынки.

- То есть сейчас трудно представить какую-то перспективу отношений ЕС и России?

- Европейский Союз предлагает формулу так называемого европейского партнёрства. Но если мы соглашаемся на эту формулу, там есть много серьёзных ограничений. Политические ограничения - например, совершенно неясно, кто и как будет формировать повестку избирательного партнёрства в том числе и в экономической сфере.

Непонятно, как будет разрабатываться и реализовываться эта повестка избирательного сотрудничества в условиях, когда структурный политический диалог между Россией и ЕС практически заморожен.

Мы не обсуждаем сейчас по большому счёту перспективы двустороннего взаимодействия. Да, крупные проекты, такие как «Северный поток-2», строительство атомных станций продолжают реализовываться несмотря ни на что. Но сама эта формула «несмотря ни на что» ненормальна, но она в значительной степени характеризует ситуацию.

На «Северный поток-2» нацелено очень серьёзное давление США и их союзников в Европе. При этом упор делается на том, что Россия превращает заинтересованность Германии и ряда других стран в «Северном потоке-2» в своё политическое оружие.

На самом деле, политическое оружие как раз используют наши оппоненты, пытаясь отрабатывать свои конъюнктурные и конкурентные позиции путём задействования политических рычагов.

Это особенно заметно после событий в Керченском проливе. Под предлогом этого инцидента усилилось давление США на Германию с целью заморозить новый газопровод в Балтийском море. С другой стороны Европе навязывается дорогой американский СПГ.

В этой ситуации России необходимо с одной стороны демонстрировать свою заинтересованность в экономическом и прежде всего энергетическом сотрудничестве. А с другой стороны, надо давать понять Европе, что с нашей точки зрения «Северный поток-2» имеет ключевое значение для всех дальнейших экономических отношений с ЕС. То есть решения, которые будут принимать европейские страны, должны рассматриваться именно в этом стратегическом контексте.

Я думаю, что глава Минэкономразвития своим выступлением демонстрирует ту позитивную сценарную реальность, к которой мы должны стремиться.

- Самые разные политики ЕС в последнее время заявляют о необходимости уйти из-под довлеющего влияния США. Чем это может закончиться и как отразится на отношениях ЕС и России?

- Европа действительно пытается добиться от США стратегической автономии. Вопрос в том, найдётся ли у её элит воля для такого серьёзного шага. Германия уже заявила, что ситуация такова, что она должна принять на себя груз ответственного лидерства в ЕС.

В этом смысле нынешнее усиление давления США на ЕС и в первую очередь на Германию, воспринимается не только, как ещё одна сфера противоречий между Старым и Новым Светом, но и как момент истины в том, какую стратегическую ориентацию выберет Европа.

Если Европа в очередной раз поддастся давлению США и заморозит «Северный поток-2», она распишется в несостоятельности своих амбиций достичь реальной автономии от США.

При этом, конечно, Европа не может совсем рвать с Соединёнными Штатами, и ей нужен определённый баланс. Мы уже видим, что европейцы ищут его, в частности, соглашаясь несколько увеличить закупки американского СПГ. С другой стороны, Европе необходимо договариваться внутри.

В частности, Германии надо договариваться с Польшей, которая категорически против и нового российского трубопровода, и вообще против улучшения отношений Европы с Россией. В этом смысле Германия оказывается в крайне сложной ситуации. Меркель очень сложно договариваться с Трампом, особенно учитывая перспективу смену власти в Германии.

Позиции президента Франции Макрона в связи с последними событиями заметно ослаблены и это привело к проблемам в тандеме Берлин-Париж. Есть и проблемы институционального характера для ЕС. Например, в связи с выходом Англии из ЕС в Европарламенте высвобождается квота, которую могут занять правые и левые радикалы, влияние которых в Европе растёт.

В этом смысле те решения ЕС, которые касаются отношений с Россией, европейские элиты рассматривают как важнейший фактор внутренней политики и вынуждены действовать крайне осторожно и сдержанно.