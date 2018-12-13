Россия объявила военного дипломата из Словакии персоной нон грата

16:32

Россия объявила персоной нон грата военного дипломата из Словакии, сообщил МИД РФ. Это было сделано в ответ на высылку Словакией российского дипломата из-за подозрений в шпионаже в конце ноября.

МИД назвал высылку россиянина недружественным шагом со стороны Словакии, передает «Интерфакс».

В последние месяцы европейские страны несколько раз объявляли о разоблачении российских шпионов или собственных граждан, сотрудничавших с разведкой РФ. Такие заявления делали, в частности, Нидерланды, Австрия и Чехия.

В марте большинство стран Европы выслали по несколько российских дипломатов из-за подозрений в причастности России к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля. Словакия в этом не участвовала.