]]> ]]>
Главная В России Новости

Россия объявила военного дипломата из Словакии персоной нон грата

16:32 13.12.2018
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Россия объявила персоной нон грата военного дипломата из Словакии, сообщил МИД РФ. Это было сделано в ответ на высылку Словакией российского дипломата из-за подозрений в шпионаже в конце ноября.

МИД назвал высылку россиянина недружественным шагом со стороны Словакии, передает «Интерфакс».

В последние месяцы европейские страны несколько раз объявляли о разоблачении российских шпионов или собственных граждан, сотрудничавших с разведкой РФ. Такие заявления делали, в частности, Нидерланды, Австрия и Чехия.

В марте большинство стран Европы выслали по несколько российских дипломатов из-за подозрений в причастности России к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля. Словакия в этом не участвовала.

Темы: Россия, Словакия, Международные соглашения и дипломатия, Министерство иностранных дел РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.12.2018, 19:50
Гость: Русский

...да мало! Надо снизить давление газа ..для Словакии на 25%. А то на нашем газе паратизируют, торгуя с хохлами с наценкой в 30%.
И словаком прижмем и хохлам краник перекроем. А то расчирикались... голодранцы.
13.12.2018, 19:07
Гость: Кнавс

попалась? Трамплинину будет тяжело без неё.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.