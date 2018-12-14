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Лавров: к Марии Бутиной применяют «своеобразные пытки»

15:09 14.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
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Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил сделку арестованной в США Марии Бутиной с американским правосудием в том числе тем, что к россиянке применяют «своеобразные пытки».

«Я понимаю эту женщину, она находится в тяжелейших условиях, уже много-много месяцев к ней применяются своеобразные пытки: то дают гулять среди ночи, насильно прерывая ее сон, то помещают в изолятор, ну, и многое другое», — заявил Лавров.

По его мнению, эти действия направлены на то, чтобы сломать Бутину и заставить ее признаться в том, чего она не совершала.

«Но повторю еще раз: это ее судьба, ее решение. Мы будем делать все, чтобы права нашей гражданки были обеспечены, чтобы она как можно скорее вернулась на родину», — подчеркнул Лавров.

Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Ей предъявили обвинения по двум пунктам — сговоре с целью продвижения российских интересов и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации.

13 декабря Бутина пошла на сделку с американским правосудием и признала себя виновной по одному из пунктов обвинения — сговоре в интересах России. 

Темы: Сергей Лавров, США, Разведка и шпионаж в мире, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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14.12.2018, 20:40
Гость: гнус

"Бутины-мутины,...."с какого "боку"россияне должны знать и регулярно читать эту чушь, о "приключениях"уезжающих в пиндостан или ЕС?!В России на "желтых""малаховских"программах достаточно "косых","хромых","слепых",шизофреников,проституток и воров ,которых смотрят желающие, такого же уровня развития ,как и "малаховы".
14.12.2018, 20:25
Гость: да-да

Почему нет?Чем она хуже?Больше гуманизма! Поменять,очередную не сработавшую "медовую ловушку" , на какого-нибудь скрипаля ..назначить ей скромную пенсию по молодости ,в три штуки баксов- за провал,и пристроить мешки языком ворочать.
14.12.2018, 20:05
Гость: да-да

"некоторых элитных участников коммунистического путча августа 1991 года,"-не было никакого "коммунистического путча" ;этот термин- выдумка инженеров человеческих душ,профессиональные антисоветчики -антикоммунисты, для прикрытия госпереворота осуществленного сепаратистами - ельциноидами и ко, махинаторами , казнокрадами, вредителями ипр. при поддержке предателей из кгб, мвд,мо ипр силовиками не законно арестовавшими руководство страны и поместившими их в тюрьму в августе 1991г .А, было введение ЧП законными властями страны -в лице руководства ВС Народных депутатов СССР,Председателя правительства, Вице президента (исполнявшего функции президента во время отпуска оного ..или по-ходу ,уклонения им от исполнения своих должностных обязанностей) и других исполнявших свои конституционные обязанности пред страной (в рамках своих должностных полномочий ), ее народом по наведению порядка ( как в экономике , финансах , так и во внутренней и внешней политике) для нейтрализации сепаратистов ельциноидов и им подобных , стремившихся расчленить Историческую Россию -СССР ,Русский и дружественные народы на 15 кусков...
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