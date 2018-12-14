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Прокуратура Чувашии сообщила о задержании вице‐премьера республики

18:22 14.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Вице-премьер Чувашской Республики Владимир Аврелькин задержан по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в отношении Аврелькина 13 декабря возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ. Она подразумевает использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

«Основанием для возбуждения уголовного дела послужили факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета», — добавили в прокуратуре.

На данный момент решается вопрос о выборе Аврелькину меры пресечения.

Темы: Чувашия, Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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15.12.2018, 02:40
Гость: Не надо

Они уже все много отсидели ещё до назначения. Сначала 6 лет на скамьях юридических или экономических факультетов. Потом ещё в каких-нибудь креслах. Дайте им хоть немного развернуться.
14.12.2018, 21:16
Гость: Низззя!

Тогда "рейтинг" не поднимешь.
14.12.2018, 20:31
Гость: гнус

Поражает одно:из года в год ,изо дня в день, жулье из "верхнего эшелона"страны и республик?!Кто назначает и дает "добро"?!Эта кремлевская "говорилка"со своим "здравым смыслом",вновь в "клоаке"!
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