Прокуратура Чувашии сообщила о задержании вице‐премьера республики

18:22

Вице-премьер Чувашской Республики Владимир Аврелькин задержан по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в отношении Аврелькина 13 декабря возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ. Она подразумевает использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

«Основанием для возбуждения уголовного дела послужили факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета», — добавили в прокуратуре.

На данный момент решается вопрос о выборе Аврелькину меры пресечения.