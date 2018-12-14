Ненависть в картинках: как пропагандисты Ходорковского манипулируют подписчиками

22:25

Картинки – один из любимых инструментов либеральных рупоров, так как изображения не требуют ссылки для подтверждения информации

Визуализируя свою ложь, оппозиционные СМИ постоянно манипулируют сознанием своих читателей.

Яркий промер – подведомственный медиасети Михаила Ходорковского портал «Ешкин Крот». Аудитория в Facebook превышает 350 тысяч подписчиков. В Twitter – 21 тысячу юзеров. Пропагандистский портал, как и все остальные проекты кровавого олигарха, существует для очернения России.

С помощью карикатур, картинок, демотиваторов и т.д. «Крот» приписывает российским политиками циничные фразы, дискредитирует внешне- и внутриполитический курс РФ. В общем, всячески пытается сыграть на чувствах и эмоциях своих подписчиков.

Так пропагандисты Ходорковского скрывают один единственный факт: подавляющее большинство публикуемого ими контента – откровенная ложь. Изображения как нельзя лучше подходят для вирусного распространения, не требуя при этом пруфов. По сути, читатель приходит к нужному выводу, опираясь лишь на бурную фантазию пропагандистов.



Медведев никогда такого не говорил.

Ни одного подтверждающего эту информацию источника нет.

Медиа Ходорковского целенаправленно работают на публику, не вдающуюся в нюансы перепроверки фактов.

Манипулируя сознанием подписчиков, используя при этом откровенно грязные методы, прозападные пропагандисты преследуют одну единственную цель. Накачать в РФ социальный протест и создать абсолютно управляемую массу, всем сердцем ненавидящую свою страну.

