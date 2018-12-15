Минобороны показало видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы

14:19

Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации.

Минобороны РФ показало кадры возвращения стратегических ракетоносцев Ту-160 в Россию после выполнения международного визита в Венесуэлу.

Ранее сообщалось, что в ходе полета Ту-160 преодолели более 12 тысяч километров, выполнив дозаправку топливом в воздухе.

Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.