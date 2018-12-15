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Минобороны показало видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы

14:19 15.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
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Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации.

Минобороны РФ показало кадры возвращения стратегических ракетоносцев Ту-160 в Россию после выполнения международного визита в Венесуэлу.

Ранее сообщалось, что в ходе полета Ту-160 преодолели более 12 тысяч километров, выполнив дозаправку топливом в воздухе.

Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Темы: Венесуэла, Военная авиация РФ, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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15.12.2018, 20:52
Гость: Татьяна Алексеевна

Ни у кого таких самолетов НЕТ!
СЛАВА России!!!
15.12.2018, 20:44
Гость: Трамп

Ничего, что у США уже новым В 21 есть, а в РФ ещё про свои новым даже мультик не нарисовали?
15.12.2018, 20:09
Гость: Зоя

Верно! А чего, собственно, летали?
Но по радио многозначительно подчеркивают - "в условиях повышенной влажности!" - Вот оно что! У амеров в условиях повышенной влажности, видимо, кишка тонка летать. А мы могём!
Только в Кремле почему-то обделались.
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