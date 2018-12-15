Эксперты называют Игоря Албина одним из фаворитов на пост губернатора Петербурга

19:47

Петербуржцы ждут активного руководителя, способного к решению широкого спектра городских вопросов

Приближаются выборы губернатора Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что избирательная кампания начнётся через полгода, в Северной столице уже активно обсуждаются грядущие политические перспективы. Врио губернатора Александр Беглов и вице-губернатор Игорь Албин пока не рассказали о своих планах. Тем не менее, социологи свидетельствуют о том, что Беглов и Албин будут лидерами избирательной гонки.

Игорь Албин. Фото с личой страницы в соцсети

В карьере Игоря Албина уже значится управление регионом. С 2007 по 2012 год он возглавлял Костромскую область. Затем он был министром регионального развития на региональном уровне. С 2014 года судьба Албина связана с Северной столицей. В Петербурге он отвечает за строительство и инфраструктурное развитие.

Горожане запомнили Албина как крепкого хозяйственника, при котором удалось достигнуть прогресса в строительстве стадиона Газпром-арена. Арена мирового уровня с блеском прошла испытания Кубком Конфедераций и Чемпионатом мира по футболу.

Обманутые застройщиками дольщики знают Албина как открытого и честного руководителя способного решить самый трудный вопрос.

За плечами Александра Беглова тоже годы эффективного управления. Он был врио Петербурга в год трёхсотлетия города, занимая ответственный пост с июня по октябрь 2003 года. До своего второго назначения в эту должность он являлся полпредом президента в СЗФО.

Политологи свидетельствуют об огромном управленческом опыте и репутации антикризисного менеджера Александра Беглова. Кроме того, эксперты отмечают способность Беглова налаживать диалог с федеральным центром. Навыки Беглова сразу нашли применение в ситуации с петербургским метрополитеном.

Ранее «Метрострой» часто неэффективно осваивал бюджетные средства и затягивал строительство. Александр Беглов увидел проблему в собственниках компании. По его инициативе город выкупит контрольный пакет акций «Метростроя». Эксперты уверены, что это решение поможет развивать подземную сеть быстрее.

Пока сделка оформляется, финансирование «Метростроя» урезано. Высвободившиеся сотни миллионов перераспределены в пользу социальной сферы. Управленческий маневр врио губернатора горожане поддержали.

Петербуржцы, согласно опросам, ждут активного руководителя, способного к решению широкого спектра городских вопросов. Именно в этом стиле работают Беглов и Албин. Кто станет губернатором Северной столицы, петербуржцы решат на сентябрьских выборах.