«Теперь люди никому не будут помогать». Ветеран чеченской войны поймал педофила и сам пошел под суд

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Фемида дала герою даже более суровое наказание, чем пойманному им преступнику

Отец троих детей, ветеран боевых действий в Чечне две недели просидел в изоляторе, а позднее получил судимость. Просто за то, что самостоятельно задержал подозреваемого в педофилии и сдал его в отделение полиции. Любитель девочек стал потерпевшим, а герой остался без работы и с клеймом судимого человека.

Фото с сайта Pixabay.com

«Я даже и представить не мог, что так все обернется. Но поступить иначе просто не мог», — бывший сотрудник ЧОПа и ветеран чеченской войны Дмитрий Мясников готовится обжаловать приговор Тосненского горсуда Ленобласти. Накануне он получил год и девять месяцев исправительных работ. В феврале мужчина самостоятельно задержал подозреваемого в педофилии и доставил его в отделение полиции. Но затем был сам обвинен в тяжком преступлении — разбое.

В начале февраля племянница Мясникова рассказала ему о том, что некий мужчина завязал с ней переписку в соцсети «ВКонтакте». Мужчину звали Владимир Шуравлев, ему 30 лет. Практически сразу он стал делать недвусмысленные предложения — уговаривал 14-летнюю девочку заняться сексом за 10 тыс. рублей. А Настя обратилась к своему дяде. Мясников в тот момент работал в ЧОП «Тосно-Щит» и решил действовать незамедлительно.

«Мы поговорили с мамой, решили, что таких уродов надо сажать», — рассказывает мужчина.

Вечером 6 февраля Шуралев приехал в Тосно на своем коричневом Lifan. Девочка села в салон, после чего иномарка двинулась по Московскому шоссе в сторону Петербурга. Следом за ними ехала другая машина, внутри нее — Дмитрий и его напарник. В районе заправки Lifan внезапно остановился.

«Из машины выскочила девочка в расстегнутой одежде и в слезах. Мы решили задержать злоумышленника. А тот стал предлагать деньги — только за то, чтобы мы отпустили его. Но не вышло. Надели наручники, поехали к маме, а затем — в полицию писать заявление», — вспоминает Мясников.

По словам собеседника агентства, оперативники поначалу не хотели принимать заявление от потерпевших. Тогда мама позвонила куда следует — прямиком в администрацию президента. После чего по удивительному стечению обстоятельств правоохранители все же возбудили уголовное дело. Но затем стало происходить неожиданное.

«Прошло три дня. Меня вызвали в офис, где я узнал, что уволен задним числом. А затем пришли два оперативника, которые надели на меня наручники. Оказалось, что против меня возбуждено дело о разбое. Меня отправили в изолятор, где я просидел 12 дней. Потом выпустили под домашний арест», — рассказал Мясников.

По версии следствия, Дмитрий забрал банковскую карту педофила и даже снял с нее 2,5 тыс. рублей. Впрочем, потом обвинение в разбое с применением оружия сняли. Но предъявили другое — вымогательство и угон автомобиля без цели хищения. А позднее убрали и статью о вымогательстве. То есть судили фактически за то, что мужчина отвез педофила прямиком в отделение полиции.

А что Шуравлев? А ничего. Он получил 400 часов обязательных работ и оказался на свободе. Более того, в деле Дмитрия Мясникова педофил проходил как потерпевший. Ему даже выплатили моральный ущерб.

«В суд во время процесса приходили свидетели, которые рассказывали, как дело было. Мы даже знаем, что полицейские заставили его написать на меня заявление. Но ничего из того, что было сказано, суд не услышал», — рассказывает Мясников.

Накануне участнику боевых действий в Чечне и отцу троих детей назначили год и десять месяцев исправительных работ. То есть — даже больше, чем педофилу. Дмитрий и его супруга были разочарованы решением Фемиды.

«Несправедливо, я считаю. Просто теперь люди не будут никому помогать», — сказала журналистам Светлана Мясникова.

Защита осужденного назвала приговор «абсурдным» и будет его обжаловать.

Получить комментарий Шуралева не удалось — мужчина удалил свою страницу в соцсети.

Сегодня Дмитрий вынужден содержать семью на зарплату водителя маршрутного такси. На работу лицензированным охранником с судимостью не берут.

Автор: Илья Давлятчин