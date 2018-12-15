Жительница Челябинска потребовала от телеведущей «России 1» Скабеевой извинений за ложь в прямом эфире

20:20

13 ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов безосновательно обвинили во лжи гостя программы

Молодая журналистка из Челябинска Валентина Волкова потребовала от ведущей ток-шоу "60 минут" Ольги Скабеевой извинений за ложь в прямом эфире о массовом визите местных жителей в городскую администрацию из-за экологических проблем.

Ольга Скабеева. Стоп-кадр видео

По словам Волковой, она будет добиваться от ведущей извинений всеми доступными способами.

"Я требую, чтобы Скабеева и Попов публично извинились перед челябинцами за то, что назвали акцию в день приема в городской администрации хайпом, враньем и неправдой, за то, что Скабеева буквально обозвала "врушкой" [политика и общественного деятеля] Никиту Исаева", - сказала она.

Активистка добавила, что поведение Скабеевой - оскорбление для жителей города.

"Спасибо ему (Исаеву - прим.) за то, что он это сказал в эфире. И теперь перед ним и перед всем городом федеральный телеканал должен извиниться... Я прошу всех челябинцев также писать по всем каналам, в том числе на личную страницу Скабеевой. Потому что такое ее поведение - оскорбление в адрес всего нашего города и народа".

Валентина написала сообщения с требованием извинений на сайт и страницы передачи, в пресс-службу "России 1", в личные сообщения самой Скабеевой в социальной сети "ВКонтакте". Она также попыталась напрямую связаться с ток-шоу, позвонив по указанному на сайте номеру, но соединять с ведущим или их представителями ее отказались, сообщает xoroshiy.ru.

"У нас есть телефоны политиков и прокуроров, до них мы можем дозвониться, а телефонов тележурналистов, которые и должны слушать и слышать народ, — нет. Женщина-секретарь мне посоветовала писать на электронную почту программы, резюмировав, что, если посчитают нужным, они ответят, не посчитают — не ответят".

13 ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов безосновательно обвинили во лжи гостя программы. Исаев пытался указать на внутренние проблемы России во время обсуждения Украины, однако на него обрушились с критикой, пишет RuPosters.

"Господин Исаев заносит ахинею свою, на что он вообще рассчитывает? Что он конкретно этот кусочек вырежет, разместит в интернете, наберет огромное количество лайков? Мы тебе показываем прямую трансляцию. Никто ничего нигде не штурмует. Исаев — врушка крикливая", - заявила Скабеева.

В действительности 12 декабря порядка 50 человек пришли к зданию администрации и потребовали встречи с врио мэра Владимиром Елистратовым. Активисты настаивали на введении режима ЧС из-за экологической ситуации в городе (в настоящее время введен режим неблагоприятных метеорологических условий). Спустя какое-то время они попытались прорваться в кабинет градоначальника. В итоге он вышел и пообщался с горожанами.

Вестибюль администрации Челябинска, 12 декабря 2018 г.