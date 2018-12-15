Путин признал: Россиянам от этой власти ждать нечего

Российская элита взяла курс на социал-дарвинизм и устраняется от решения проблем населения

Президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока 13 декабря призвал россиян опираться только на себя и не ждать помощи от государства.

Фото с сайта kremlin.ru

По словам президента, 90% успеха каждого человека зависит от него лично. «Не надо ждать поддержки государства, надо ей, конечно, пользоваться, только личная инициатива и напряженная работа над собой поможет. И к этому я хочу вас призвать. Надо вспомнить старые песни большевистские: никто нам не поможет — ни Бог, ни царь и ни герой», — объяснил он.

Владимир Путин подчеркнул, что каждый россиянин должен ставить перед собой амбициозные цели и такие задачи, достигать которые приятно: «В этом случае вы будете добиваться огромного личного успеха, а личный успех каждого — это успех всей страны».

Надо отметить, что в последние месяцы неоднократно звучали резонансные заявления чиновников на тему: «государство вам не должно».

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, посчитавшая, что государство молодым людям «вообще в принципе ничего не должно», получила выговор. Депутат-единоросс из Саратовской области Николай Островский сказал, что «народ должен государству», но позже отказался от своих слов. А на днях председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс заявил об «инфантильном российском обществе», которое даже не сказало спасибо бизнесу «спасибо» за всё, что тот для него сделал.

— На самом деле, то, что сказал Владимир Путин, вроде бы как звучит правильно и красиво, — говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — Но именно в контексте тех высказываний, которые звучали до этого, его заявление, конечно, приобретает двусмысленность. Наша элита давно воспринимала народ, как «толпу зелёных человечков», себя в душе считала особенной. Дело в том, что у нас элита ещё в самом начале своего формирования, а такая элита в любой стране и в любую эпоху настроена снобистски. Поскольку своё превосходство она получила недавно, она ещё пока даже себе пытается доказать, что она элита, и получает все свои прибыли и блага по праву. Только теперь это прорывается наружу.

— Почему?

— Расслабились. Помните анекдот про Брежнева: «Глупый ты, внучек, не может быть в стране двух генеральных секретарей». Очень многие люди в российской элите, причём необязательно в её верхах, искренне верят, что их положение и должности, которые они получили, это практически феодальные титулы, и это навсегда. С этой точки зрения они относятся к остальным людям как к низшим существам. Теперь они то, что думали, стали говорить. Наверно, решили, что за это уже наказывать не будут. Ну, Чубайса, конечно, не накажут, а чиновников помельче наказывают, но больше для вида и если только их высказывания получили широкий резонанс.

И вроде бы последний единый день голосования показал им, что народ не проглотил пенсионную реформу и не собирается проглатывать. Но уверенность, что народ всё проглотит, у них почему-то не исчезает. И если элита и дальше будет отрываться от реальности, произойдёт то, что происходило в конце перестройки — власть в принципе потеряет поддержку общества. Обычно после этого элита долго не живёт. Это такой политический СПИД получается. Внешне — никаких болезней, но малейшая инфекция способна убить насмерть.

— За всеми этими как бы разрозненными высказываниями проглядывает курс нынешней власти, — уверен старший научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов. — Он чётко оформился после выборов президента и пенсионной реформы. Власть, опираясь на жёсткие монетаристские принципы, пытается максимально выжать из людей, что можно, урезая все социальные гарантии.

В какой-то степени это возвращение к той идеологии начала 90-х, когда Чубайс с Гайдаром утверждали, что рынок сам всё отрегулирует, а люди, пусть сами выкарабкиваются, как брошенные слепые котята: выживут — хорошо, не выживут — ещё лучше. Эта идеология социального дарвинизма ожидаемо провалилась. И, собственно говоря, весь феномен Владимира Путина, был основан на том, что в какой-то степени он начал политику против этой человеконенавистнической идеологии. Люди получили определённые гарантии. Обществу как бы дали понять: сильные пусть добиваются чего могут, но и слабых мы не бросим, поддержим. Действительно в какой-то период пенсии стали походить на нормальные. Какие-то предприятия, которые в свободном рынке обанкротились бы, стали получать государственную поддержку.

И вот сегодня социальный контракт, который был заключён в начале путинской эпохи, власть разрывает.

— Элита считает, что создала все условия людям и теперь они могут сами о себе позаботиться?

— Мне бы хотелось спросить у Чубайса, Силуанова и других идеологов монетаристской политики: а что вы сделали для поддержки свободного бизнеса за последние 15−20 лет? Свободный бизнес у нас, можно сказать, затоптан. Он полностью зависим от государства, от всевозможных «крыш». И невозможно, даже имея способности вести бизнес, вот так просто без «покровителей» открыть свой магазин, ферму, завод. Всегда найдут повод закрыть, обанкротить. И в этих условиях обвинять общество в пассивности, и заявлять, что всё зависит от человека — издевательство над здравым смыслом. За четверть века организовался целый слой постсоветской номенклатуры, имеющей огромные зарплаты, «схваченный» бизнес и т. д.

Они привыкли к красивой жизни, привыкли дарить яхты любовницам и привыкли, что их никто особенно не трогает, а выжимать все соки предлагается из беднейших. И люди, конечно, возмущены. Одно дело, когда общая беда, все готовы терпеть, это заложено в русском характере. Но когда одни тонут в роскоши, а другие живут всё беднее, вот этого у нас в России никогда не принимали, и принимать не хотят. Основа социального мира, на которой базировалась путинская эпоха, сейчас разрушается.