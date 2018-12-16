Медведев поздравил Кожемяко с предварительной победой на выборах, хотя они прошли не без фальсификаций

18:50

Случаи фальсификации были отмечены в Приморье и в ходе повторного голосования

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко лидирует на повторных выборах главы региона с 60,87% голосов после обработки 90,06% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25,87%, на третьем - Алексей Тимченко от Партии роста с 5,28%, на четвертом - кандидат от "За женщин России" Роза Чемерис с 3,85%, передает ТАСС.

С предварительной победой на выборах Кожемяко уже поздравили полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Повторные выборы главы Приморья состоялись 16 декабря. Результаты прошедшего в сентябре второго тура выборов губернатора были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений.

Сегодня, по данным ЦИК, серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления граждан, не зафиксировано.

Тем не менее, случаи фальсификации были отмечены в Приморье и в ходе повторного голосования. Так, в посёлке Шкотово член комиссии от КПРФ Ирина Плеханова поехала на выездное голосование, за время ее отсутствия в ее списках избирателей было отмечено, что проголосовали семь человек. Когда через полчаса на участок пришла девушка и попыталась проголосовать, оказалось, что она находится среди этих уже проголосоваших семи человек. Когда стали искать остальных, оказалось, что и они не голосовали, а один вообще находится за границей.