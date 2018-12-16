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Медведев поздравил Кожемяко с предварительной победой на выборах, хотя они прошли не без фальсификаций

18:50 16.12.2018
Олег Кожемяко. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Случаи фальсификации были отмечены в Приморье и в ходе повторного голосования

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко лидирует на повторных выборах главы региона с 60,87% голосов после обработки 90,06% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25,87%, на третьем - Алексей Тимченко от Партии роста с 5,28%, на четвертом - кандидат от "За женщин России" Роза Чемерис с 3,85%, передает ТАСС.

С предварительной победой на выборах Кожемяко уже поздравили полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Повторные выборы главы Приморья состоялись 16 декабря. Результаты прошедшего в сентябре второго тура выборов губернатора были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений.

Сегодня, по данным ЦИК, серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления граждан, не зафиксировано.

Тем не менее, случаи фальсификации были отмечены в Приморье и в ходе повторного голосования. Так, в посёлке Шкотово член комиссии от КПРФ Ирина Плеханова поехала на выездное голосование, за время ее отсутствия в ее списках избирателей было отмечено, что проголосовали семь человек. Когда через полчаса на участок пришла девушка и попыталась проголосовать, оказалось, что она находится среди этих уже проголосоваших семи человек. Когда стали искать остальных, оказалось, что и они не голосовали, а один  вообще находится за границей. 

Темы: Приморский край, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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17.12.2018, 05:45
Гость: Трезвый

вывод. Это и есть настоящее лицо буржуазной демократии. На первоначальном голосование победил социал-демократ что поперек Кремлю и поэтому были организованы повторные "выборы" с ожидаемым результатом. Власть думает таким образом решить проблемы Приморья,а зря. Этим актом власть еще раз показала истину "голосуй, не голосуй все равно выиграет буржуй". Проблемы Приморья,Дальнего Востока можно решить только при централизованной плановой экономики и никакие инвестиции из-за бугра,никакие продажи территории эти проблемы не решат.
17.12.2018, 05:18
Гость: ABCD

Это пожизненный самоназначенец. И само за себя голосованец.
17.12.2018, 04:38
Гость: бп-320

ЭТИ ДУРАКИ ДАЖЕ НЕ ПОНЯЛИ ЧТО ПОДОБНЫМ ВЫКРУЧИВАНИЕМ РУК ОНИ ПЕРЕНЕСЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В ДРУГУЮ . ждём полгода максимум год . и увидим .
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