В Дагестане установили памятник турецким воинам

20:39

Недалеко от Махачкалы установлен монумент солдатам Османской империи, воевавшим во время Первой мировой войны.

«Священной памяти солдат Османской армии, павших 5-8 ноября 1918 смертью храбрых в боях за освобождение Анжи-Калы (Порт-Петровска) от оккупационных войск генерала Л. Бичерахова. Мир и покой их душам», – написано на монументе.

Фото с сайта govoritmoskva.ru

Памятник представляет собой естественный камень-глыбу 3-х метровой высоты из таркинского песчаника, на лицевую сторону которого вмонтированы две черные мраморные плиты с изображением турецкой национальной символики в виде полумесяца и пятиконечной звезды, на которых высечены тексты на кумымском, турецком и русском языках, пишет издание dagpravda.ru.

Первый заместитель главы МР «Карабудахкентский район» Ахмед Гаджиев пояснил радиостанции «Говорит Москва», что за установление памятника выступила общественность:

«Те люди, что погибли здесь, похоронены в одном месте на кладбище селения Агачаул. За этим местом с того времени ухаживают, за местом погибших солдат. Общественность различных населенных пунктов решила в память тем погибшим здесь солдатам установить памятник. За кого, за что воевали, это другой вопрос. Я не уполномочен осуждать кого-то».

Пользователи соцсетей возмутились тем, что в России установлен памятник турецким солдатам, воевавшим против российских войск. Гаджиев описывает те события следующим образом:

«Это был 17 год, где-то сентябрь-октябрь. Горное правительство республики Дагестан тогдашнее временное дало им приглашение, чтобы они приехали. Они в помощь братьям-мусульманам приехали сюда. Они вытеснили из тогдашней столицы Порт-Петровска английских интервентов, Бичерахова. И уехали. Во время сражений у них там погибло порядка 138 людей и было ранено 318 человек».

Лазарь Бичерахов — русский офицер, участник Первой мировой и гражданской войн. Войска Бичерахова в 1918 году обороняли Порт-Петровск (Махачкалу) от отрядов дагестанских и чеченских повстанцев и частей Кавказской исламской армии, в составе которой были и турецкие солдаты.