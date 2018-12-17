ФСИН объявила о закрытии СИЗО «Бутырка» и «Пресня»

15:58

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России заявила о закрытии столичных СИЗО №2 «Бутырка» и №3 «Пресня», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на замглавы ведомства Валерия Максименко.

О том, когда именно будут закрыты данные следственные изоляторы, пока не сообщается. По словам, изначально планировалось построить СИЗО на 2 тысячи мест вместо «Пресни». Однако московские власти предложили также закрыть «Бутырку» и «Матросскую Тишину» и за счет бюджета построить новое современное СИЗО на 5 тысяч мест на территории 80га.

Строительство планируется начать уже в январе 2019 года. Новое СИЗО расположится либо в районе Новой Москвы, либо недалеко от Дмитровского шоссе.

«Новое СИЗО будет соответствовать всем европейским стандартам. Внешне оно будет похоже на «Кресты-2», открытые под Санкт-Петербургом. Освобожденные здания поступят в распоряжение городских властей», - рассказал Максименко.

Решение о закрытии «Бутырки» и «Пресни» уже принято, а вот судьба «Матросской тишины» еще не определена.

