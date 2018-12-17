Скандал вспыхнул не потому, что чиновницы стали рекламировать некачественный майонез, а потому что речь идет о продукции российского производства

Он неожиданно вспыхнул вокруг рекламы, снятой для продвижения на грузинском рынке российского майонеза «Слобода» с участием трех местных государственных чиновниц. Казалось, ну чего тут особенного? Решили три дамы приятной наружности поучаствовать в рекламе, почему бы и нет, если сегодня на этом можно хорошо заработать? Вон у нас даже отставной президент Михаил Горбачев рекламой не брезговал!

Стоп-кадр с YouTube

Но вот в совершенно независимой и, как там уверяют, «демократической» Грузии, где в рекламе российского майонеза «Слобода» приняли участие три руководительницы пресс-служб грузинских ведомств – пресс-секретарь министерства обороны Нино Толордава, администрации президента Эка Мишвеладзе и службы налогов Хатия Моисцрапишвили – это сразу вызвало бурный скандал.

Публикацию с фотографиями нарядно одетых дам на фоне майонеза разместили в журнале «Сити» и на его странице в соцсети Facebook. Пользователи сети обрушились на них с резкими упреками, обвинив в «недостатке патриотизма».

«Продаться с лёту, ещё не остыв после выборов, за оккупационный майонез, за токсичное дерьмовое фуфло из пальмового масла! Так продешевить! Позорище! Грузия дороже стоит…», – возмущались некоторые, особо темпераментные пользователи сети.

Из-за народного гнева рекламу пришлось удалить, а перепуганные чиновницы стали извиняться. Они заявили, что не знали о рекламной стороне съемок, а также посчитали, что «Слобода» является украинской маркой.

Пресс-секретарь министерства обороны Нино Толордава убеждала: «Для меня это большая проблема, я не знала, что это российская компания, я думала, этот майонез украинского производства». При этом она патриотично добавила, что вообще не покупает российскую продукцию.

Пресс-секретари Эка Мишвеладзе и Хатия Моирашишвили также отметили, что считали майонез украинским.

Однако редактор журнала, который разместил рекламу, Эки Хоперия отметила, что чиновниц заранее предупредили о том, что речь идет о рекламных съемках. Так что про рекламу дамы все-таки знали, но прокололись на том, что майонез оказался российского производства.

Негласный бойкот, но…

Словом, скандал вспыхнул не потому, что чиновницы стали рекламировать будто бы некачественный майонез, а потому что речь идет о продукции российского производства. Как отмечают СМИ, негласный бойкот российских продуктов в Грузии начался после вооруженного грузино-осетинского конфликта 2008 года.

На данный момент между Москвой и Тбилиси нет дипломатических отношений, они были разорваны после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Однако, несмотря на все это и «негласный бойкот», Россия – на втором месте среди торговых партнеров Грузии. В январе–августе 2017 года страны наторговали на сумму более 700,4 миллиона долларов, что составляет 10,6% от общего внешнеторгового оборота Грузии. Торговый оборот между двумя странами за восемь месяцев вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

За это время в Россию из Грузии вывезли 264,5 тысячи тонн ферросплавов, 44 тысячи тонн минеральной и питьевой воды, 4,2 тысячи тонн спиртных напитков с концентрацией спирта менее 80% и более 1,9 тысячи легковых автомобилей. В Россию также вывезли более 21,3 тысячи тонн натурального виноградного вина.

Россия остается главным потребителем грузинского вина: сюда за восемь месяцев 2017 года было экспортировано порядка 28,5 миллионов бутылок вина. Рост экспорта в РФ составил 94%.

Грузия, в свою очередь, закупила у России более 342 тысяч тонн пшеницы, нефть и нефтепродукты общим весом порядка 114 тысяч тонн, а также 78 тысяч тонн нефтяных газов и газообразных углеводородов. В январе–августе этого года из России в Грузию поступили телефонные аппараты для сотовой или иной связи общим весом 62,3 тонны.

Антироссийская риторика

Однако, несмотря на то, что развитие торговых связей выгодно обеим сторонам, антироссийская риторика в Грузии продолжается. Недавно в стране прошли выборы, на которых президентом при поддержке правящей партии «Грузинская мечта» стала Саломе Зурабишвили. К власти, как отмечают обозреватели, пришёл либерал — представитель западноевропейских элит. Зурабишвили сразу заявила: «Моя победа — это победа Европы и Запада». При этом прозвучали практически ставшие ритуальными заявления о «советской и российской оккупации пятой части территории Грузии».

Как сообщили СМИ, в Париже подписано новое соглашение о поставке в Грузию французских систем ПВО. По всей видимости, армия Грузии будет пользоваться не только старым американским оружием, но также и французским, и милитаризация Грузии будет продолжена.

Национализм в либеральной упаковке

Особенно озабочены такой ситуацией в Грузии ее соседи. Как пишет южноосетинская журналистка Анна Чочиева на портале EADaily, «новейшая история постсоветского пространства говорит нам о том, что смена президентов в Грузии не сулила южным осетинам перемен к лучшему. Наоборот, каждый новый президент Грузии, начиная со Звиада Гамсахурдия и до 2008 года, первым делом предпринимал попытку военного захвата Южной Осетии.

Риторика в отношении РЮО, и теперь уже и в отношении России, у каждого из правительств Грузии еще ни разу не сменилась за последние годы, что и подтвердили очередные выборы, а также и сама новоиспеченный президент — Саломе Зурабишвили — в своих предвыборных и послевыборных заявлениях».

Обращаясь к истории, Анна Чочиева напоминает: «При первой возможности Грузия пытается захватить сопредельные территории и провести там, где можно, этнические чистки, а где не хватает сил, задавить культурное развитие покорённых народов, и одновременно навязать свою культуру.

Как только Советский Союз начал разваливаться, грузинские элиты в первую очередь объявили врагами грузинского народа всех негрузин и начали вести вооружённую борьбу. Лозунг «Грузия для грузин» был выдвинут как центральная задача нового грузинского государства…

При этом крайний национализм грузинских элит очень хорошо уживается с либеральной идеологией, которой они придерживаются. И не случайно грузинские элиты нашли такую горячую поддержку у западных элит. Тех тоже периодически «прорывает», и они начинают открыто нести либерально-фашистский бред про исключительные нации и град на холме, или про избирательные демократические ценности, которые применяются к одним, а для других «это совершенно другой случай»…

Дискриминация нацменьшинств

«Откровенно нацистская политика Звиада Гамсахурдия, – продолжает Чочиева, – в отношении южных осетин до сих пор не осуждена мировым сообществом. В открытом доступе есть хроника его продвижения во власть и времени правления. Еще живы очевидцы тех лет. При Гамсахурдия азербайджанское, греческое, армянское, осетинское, аварское население Грузии подверглось жестокой дискриминации.

Огромные районы были покинуты нацменьшинствами после столкновений со звиадистами. Болниси, Тихлисцкаро, Тиви, Чантлис-куре, Лагодехи, Гуджарет, Цалка и многие другие районы покинуло негрузинское население из-за дискриминационной политики. Осетин Гамсахурдия предлагал «вымести железной метлой». Около 120 тысяч осетин бежало из Грузии в Северную Осетию. Южная Осетия находилась в блокаде, за долгие годы конфликта понесла тысячные жертвы…

Даже Эдуард Шеварднадзе, идя к власти в 1992 году, публично называл режим Гамсахурдия “провинциальным фашизмом”. Однако сразу после прихода к власти, получив оружие Закавказского военного округа, забыл об этом и сам же развязал широкомасштабную войну в Абхазии.

При заложении основ государственности Южной Осетии у юго-осетинских лидеров существовала иллюзия относительно того, что Запад придерживается демократических ценностей и норм международного права. Им казалось, что как только Запад узнает о преступной в отношении национальных меньшинств политике Гамсахурдия или о нарушении правовых международных норм со стороны грузинского правительства, то обязательно защитит подвергающийся уничтожению малочисленный народ, и вероятнее всего, санкционирует второй Нюрнбергский процесс против грузинского руководства.

Однако происходящие события вокруг РЮО уже не раз доказали тщетность этих иллюзий. Ведь, если бы Запад придерживался своих же собственных установок, РЮО была бы уже признана со стороны, прежде всего, западных государств. Однако ставленником Запада во главе с США — Михаилом Саакашвили — 1 апреля 2007 года откровенный нацист Звиад Гамсахурдия, получивший в свое время большинство голосов на президентских выборах с лозунгом “Грузия — для грузин”, был с военными и государственными почестями похоронен в пантеоне государственных и общественных деятелей Грузии на горе Мтацминда.

С этого момента можно сказать, что мы знаем всё о западном либерализме и демократии. Если демократия и право вредят интересам западных либеральных элит, тем хуже для демократии и права. Именно по этому принципу уже 28 лет Западом и российскими либералами просто игнорируются безупречные политико-правовые основания отделения Южной Осетии от Грузии…».

«Никто не осуждает Саакашвили за то, что он начал войну, но все говорят, что он “поддался на провокации” и проиграл войну. Роль России как “агрессора” никем в Грузии не оспаривается», – констатирует Чочиева.

Так что скандал вокруг рекламного ролика с российским майонезом вспыхнул сегодня в Тбилиси совсем не случайно. Тем не менее Россия настроена на нормализацию отношений с Грузией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на днях, что Москва настроена на конструктивное сотрудничество и развитие хороших отношений с Тбилиси при новом президенте Грузии Саломе Зурабишвили.

Он напомнил, что России и Грузии удалось достичь определенных успехов, заключить ряд соглашений, когда Зурабишвили возглавляла министерство иностранных дел страны. «Однако позднее они были разорваны Тбилиси», – добавил глава российского МИДа.