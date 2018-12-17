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Россияне тратят треть своих доходов на продукты

17:03 17.12.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Жители России тратят почти треть своего бюджета (31,2%) на продукты, что больше, чем у многих стран Европы, говорится в исследовании РИА Рейтинг.

Меньше всего на еду тратят жители Люксембурга (8,7% доходов), Великобритании (10%) и Нидерландов (10,6%). Больше всего — в Молдавии (43,4%), Казахстане (46%) и на Украине (50,9%). Эксперты РИА Рейтинг отметили, что доля расходов на еду связана с ВВП — чем меньше граждане тратят на продукты, тем выше уровень жизни населения.

Россияне тратят на кафе, рестораны и гостиницы 3,3% бюджета, на алкоголь и табак — 3%, на досуг и культуру — 6,9%.

Больше других на кафе и отели тратят в Швейцарии (10,8%), на алкоголь и сигареты — в Румынии (8,2%), на культуру — в Швеции (18,7%).

Темы: Экономический кризис в России, Социальные проблемы в России
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Комментарии читателей
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17.12.2018, 18:36
Гость: SL

В стране где правит вор, а не гарант, порядка не будет.
17.12.2018, 18:20
Гость: *

Блин, подставили ольгинских... Они так долго и надрывно рассказывали о том, что французы и остальные ЕСовцы с их высокими з/п и пенсиями просто голодают, пока в России обжираются от пуза! Видимо, не знают, бедолаги, что обжираться надо макарошками(тм).
17.12.2018, 17:48
Гость: такс

Странно а я все и ещё не хватает Не ужели мои соседи совсем не едят
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