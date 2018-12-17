Россияне тратят треть своих доходов на продукты

17:03

Жители России тратят почти треть своего бюджета (31,2%) на продукты, что больше, чем у многих стран Европы, говорится в исследовании РИА Рейтинг.

Меньше всего на еду тратят жители Люксембурга (8,7% доходов), Великобритании (10%) и Нидерландов (10,6%). Больше всего — в Молдавии (43,4%), Казахстане (46%) и на Украине (50,9%). Эксперты РИА Рейтинг отметили, что доля расходов на еду связана с ВВП — чем меньше граждане тратят на продукты, тем выше уровень жизни населения.

Россияне тратят на кафе, рестораны и гостиницы 3,3% бюджета, на алкоголь и табак — 3%, на досуг и культуру — 6,9%.

Больше других на кафе и отели тратят в Швейцарии (10,8%), на алкоголь и сигареты — в Румынии (8,2%), на культуру — в Швеции (18,7%).