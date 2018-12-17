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Мужчина, пронесший росгвардейца по вестибюлю метро, отделался штрафом

22:02 17.12.2018
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор Исляму Малекову, в мае в шутку пронесшего сотрудника Росгвардии несколько метров по вестибюлю метро. Мужчину признали виновным в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК) и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

При вынесении приговора суд учел положительные характеристики Малекова и его содействие в раскрытии иных преступлений.

Ранее, на заседании 14 декабря, представитель гособвинения просил назначить обвиняемому наказание в виде года лишения свободы условно. Защита утверждала, что Малеков обознался и принял росгвардейца за своего знакомого, но затем извинился, к тому же не имел умысла применить к стражу порядка силу. Сам Малеков вину не признавал, но был готов еще раз извиниться перед потерпевшим, пишет Newsru.com.

"Я думал, что дадут реальный срок. Я доволен приговором, но буду обжаловать его", - сообщил Малеков ТАСС. Адвокат заявил агентству, что защита намерена добиться оправдательного приговора.

6 мая мужчина подошел к сотруднику Росгвардии на станции "Сухаревская" столичного метрополитена, обхватил его сзади двумя руками, поднял и пронес несколько метров по вестибюлю. Этот инцидент был запечатлен на видео.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело: Малеков, по версии следствия, "умышленно желал воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотрудника, находящегося в форменном обмундировании и являющегося представителем власти" и "демонстративно сковал его движения".

Темы: Правоохранительные органы в России, Судебная система в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.12.2018, 23:37
Гость: такс

Может росгвардейцу понравились объятия и он не имеет претензий
17.12.2018, 23:33
Гость: Картина маслом

Навальный несущий Золотова по эскалатору.
17.12.2018, 23:30
Гость: Если все

начнут носить росгвардейцев, что получится?
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