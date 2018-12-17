Цена победы: Зачем Кремль заплатил так дорого за Кожемяко

Какими методами обеспечивала власть выигрыш своему кандидату в Приморье, и стоили ли они того

Выборы главы региона в Приморском крае стали первыми в истории страны, которые пришлось проводить даже не в два, а в три тура. И только за счет жесткого административного ресурса и обещаний миллиардных трат удалось посадить, буквально силой втиснуть в губернаторское кресло Олега Кожемяко - олигарха с крайне противоречивой биографией, четырежды губернатора.



Фото с сайта kremlin.ru

Столица Приморья Кожемяко не приняла

Выборы 16 декабря стали для Кремля судьбоносными, поскольку избирать губернатора Приморья приходилось с третьей попытки.

В первом туре, состоявшемся еще 9 сентября, врио губернатора единоросс Андрей Тарасенко не сумел набрать 50% голосов, необходимых для безоговорочной победы, зато почти 25% получил 37-летний коммунист-бизнесмен Андрей Ищенко.

Был объявлен второй тур выборов, который состоялся 16 сентября, однако его результаты были аннулированы Центризбиркомом из-за многочисленных фальсификаций. Независимые наблюдатели (как и результаты экзит-поллов) подтверждают: реально выборы выиграл Ищенко, но результаты были переписаны в пользу врио губернатора Андрея Тарасенко.

Поняв, что на повторных выборах скандал повторится, Кремль «попросил» Тарасенко из Приморья: правда, ему была предложена столичная синекура - он теперь заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

А вот с Ищенко, который, безо всякого сомнения, выиграл бы повторные выборы, поступили, мягко говоря, нечестно. Ищенко пришлось самостоятельно собирать подписи местных депутатов, что ему в конечном итоге не удалось - и пресловутый «муниципальный фильтр» он так и не прошел.

Ищенко призвал своих сторонников массово портить бюллетени, однако его призыв, судя по официальным данным, не услышали: недействительными признано лишь чуть более 1% бюллетеней.

А уровень протестного голосования оказался все же высок: 25%-ный результат Ищенко (в первом туре) сумел легко повторить 34-летний либерал-демократ Андрей Андрейченко, депутат сначала областного заксобрания, а затем Государственной Думы.

Причем в столице Приморья - Владивостоке - Андрейченко уверенно получил 33% голосов. Больше 30% голосов у либерал-демократа также в таких городах края, как Дальнегорск, Дальнереченск, Фокино и Лесозаводск. А в Партизанске Андрейченко и вовсе завоевал более 35% голосов избирателей.

Ради победы Кожемяко пообещали миллиарды

Городской электорат двухмиллионного Приморья сделал однозначный выбор в пользу Андрейченко. Впрочем, это скорее голосование не «за» ЛДПР, а «против» навязанного Москвой врио губернатора Олега Кожемяко. Но большинство людей проголосовали «ногами»: явка в Приморье составила менее 40% (самая низкая, лишь 33%, в Партизанске).

Даже жители Владивостока не оценили «манну небесную», которую принес им Кожемяко: накануне выборов центр Дальневосточного федерального округа (ДФО) был перенесен из Хабаровска во Владивосток, что гарантирует городу дополнительное федеральное финансирование. Сам Кожемяко, естественно, не преминул «напомнить» избирателям, чья эта заслуга: дескать, именно Приморье - было и будет экономическим центром Дальнего Востока.

А было еще множество других обещаний: установить в Приморском крае сотни спортивных площадок, обеспечить водой приграничные села, дать бесплатные квартиры всем многодетным семьям, снизить цены на бензин, местные овощи и рыбу, ввести социальные льготы для «детей войны», отменить введение социальной нормы по электричеству, легализовать все праворульные машины…

Причем в этих обещаниях Кожемяко активно поддерживали федеральные руководители — от премьер-министра Дмитрия Медведева до министра обороны Сергея Шойгу. По всему было очевидно, Кремлю кровь из носу необходимо обеспечить победу губернатора-единоросса в Приморье - и деньги на это никто считать не будет!

Официально кампания обошлась для него в 5 млн. рублей. Для сравнения: Андрейченко легально потратил в четыре раза меньше - то есть каждый голос избирателя его штабу обошелся всего в семь рублей. А у Кожемяко - в 11 тысяч рублей. Чувствуете разницу?!

На далеко не блестящих результатах Кожемяко сказались многие факторы. Во-первых, до Приморья он возглавлял три других региона — Корякский автономный округ, Амурскую и Сахалинскую области.

Третья не скрывала своего счастья, когда Кожемяко оттуда уехал. Во-вторых, имеет устойчивый имидж олигарха: состояние супруги губернатора Ирины Герасименко журнал Forbes оценил в $ 180 миллионов.

К слову, если Кожемяко неоднократно отказывался публиковать сведения о доходах супруги: так было, скажем, в 2010 году, когда он руководил Амурской областью, и в 2015 году уже на Сахалине. Ну и понятно, почему: сейчас она является владельцем фирм, учрежденных Кожемяко еще до прихода на госслужбу.

Какие же уроки Кремль извлечет из приморских выборов? Этот вопрос «Свободная пресса» задала политологам.

Кремль откажется от развития агломераций

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев:

- Судьбу выборов решили Находка, Уссурийск, Артем, Спасск-Дальний и другие города. Можно считать, что главы этих муниципальных образований принесли «присягу», а их жителей подкупила «полезность» Кожемяко, который сделал ставку на «раздачу пряников». А вот рассказы о подвигах заезжих пиарщиков я бы поделил на десять. Стратегия Кожемяко была эффективной и по сути безальтернативной: «драйвер развития», «защитник» и «лоббист интересов региона». Но ведь это и порождает высокие ожидания, с которыми придется жить и работать дальше.

А вот Владивосток остался для власти проблемным. Если рассматривать это как модель будущих общефедеральных выборов, то вывод очевиден: предложение развивать городские агломерации надо закрывать. Самый лояльный избиратель — это человек с доходами ниже средних, со средним образованием, житель небольших городов и сел.

Агитацию уже не будут строить на «поддержке Кремля»

Руководитель фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов:

- Стихийные протестные настроения обычно неустойчивы в плане оргдействий. Например, в прошлый раз избиратель голосовал против действующего губернатора (а именно таким во многом была мотивация голосовать за Ищенко), а в этот раз просто не пошел на выборы. Так что ничего удивительного в результатах голосования в Приморье нет.

Заявления о том, что явку (а она была весьма высокой - почти 40%) сделали бюджетники, которых якобы «согнали на выборы», несостоятельны. В нынешних условиях под пристальным присмотром Центризбиркома и прочих наблюдателей такое сделать просто невозможно. Как и ссылки на высокий процент отказавшихся отвечать во время экзитполов - по разным данным от 25 до 35%.

Некоторые мои коллеги почему-то уверены, что это были голосовавшие за оппозиционных кандидатов. А я думаю, что среди них было очень много голосовавших как раз за Кожемяко. Просто после пенсионной реформы и других неудачных действий властей голосование за провластного кандидата для многих является социально неодобряемым действием. Особенно в таких регионах как Приморье.

Будут ли сделаны выводы, извлечены уроки из приморских выборов? Конечно, будут. Причем, как негативные, так и позитивные. Например, что кандидату в ходе предвыборной кампании нельзя полагаться лишь на поддержку Кремля и лишь на этом строить свою агитацию. Или, что на прямых губернаторских выборах гораздо правильнее и эффективнее позиционировать себя как лоббиста и защитника региона, чем как ставленника и назначенца федерального центра.

Что касается пресловутого муниципального фильтра, то я за то, чтобы его оставить. Уже хотя бы потому, что он стимулирует партии участвовать не только в федеральных или региональных выборах, но и в местных. Причем, участвовать по-настоящему. Другое дело, что некоторые его положения можно и нужно изменить, например, дать возможность муниципальным депутатам ставить свою подпись в поддержку не одного, а нескольких кандидатов (как происходит, например, при сборе подписей среди избирателей).