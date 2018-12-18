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В 2019 году число безработных россиян вырастет на 38%

12:18 18.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Официальных безработных в России может стать больше. Увеличение числа безработных до 1,1 миллиона будет связано с увеличением размера пособия по безработице, а также повышением пенсионного возраста, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Только официально зарегистрированных безработных в стране 800 тысяч. Размер пособия, которое им платит государство, составляет от 850 до 4900 рублей. Начиная с 1 января 2019 года выплаты будут увеличены почти вдвое.

Работоспособные россияне предпенсионного возраста, а это женщины 55-60 лет и мужчины 60-65 лет, получают максимальные пособия от 4900 до 11 300 рублей. Официально зарегистрированных безработных этой категории в России приблизительно 200 тысяч человек.

Эксперты Минтруда, прогнозируя рост безработицы до 1,1 миллиона человек, говорят именно об официально зарегистрированных российских безработных. Увеличение размера пособий может заставить незарегистрированных на бирже труда безработных россиян прийти в центры занятости и стать на учет.

Но существуют и другие методики подсчета нетрудоустроенных граждан. Так, согласно стандартам Международной организации труда (МОТ), для определения уровня безработицы следует учесть всех граждан, не имеющих работы, а не только официально зарегистрированных. Таких в России чуть больше трех миллионов. Эксперты Минтруда надеются, что в 2019–2021 годах число безработных, учтенных по методике МОТ, не превысит 3,6 миллиона человек.

Темы: Трудовое законодательство в России, Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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18.12.2018, 15:23
Гость: Надо немного потерпеть!

Подождать обещанных Самым Человечным Президентом Мира миллионов высокотехнологичных рабочих мест!
18.12.2018, 15:19
Гость: личный опыт

так это просто замечательно, пусть и другой хохло-народец отправляется в европу за "длинным евро", хуже для российской экономики точно не станет. Потому что налогов в России они не платят, услуги (работы) предоставляют качества отвратительного (кто с ними в России работал подтвердят), деньги вывозят в хохланд, в Россию не инвестируют. Они здесь - паразиты!
18.12.2018, 15:17
Гость: Собака Шувалова

Знакомая с хорошим образованием и шикарным опытом работы по своей специальности, но правда возраст 48 лет, ради интереса рассылала свое резюме потенциальным работодателям и на Хедхантере и в Суперджобе.
Так вот в течении полугода не было ни одного приглашения на собеседование, ни по одной вакансии. С таким возрастом не возьмет никто, ибо "фильтры" в отделах кадров такой возраст не рассматривают в принципе. Хоть у тебя Гарвард, Оксфорд и Нобелевская премия по специальности.
На неквалифицированных должностях уже очередь из киргизов и прочих таджиков
Так что подождите, вся безработица еще впереди.
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