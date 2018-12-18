В 2019 году число безработных россиян вырастет на 38%

12:18

Официальных безработных в России может стать больше. Увеличение числа безработных до 1,1 миллиона будет связано с увеличением размера пособия по безработице, а также повышением пенсионного возраста, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Только официально зарегистрированных безработных в стране 800 тысяч. Размер пособия, которое им платит государство, составляет от 850 до 4900 рублей. Начиная с 1 января 2019 года выплаты будут увеличены почти вдвое.

Работоспособные россияне предпенсионного возраста, а это женщины 55-60 лет и мужчины 60-65 лет, получают максимальные пособия от 4900 до 11 300 рублей. Официально зарегистрированных безработных этой категории в России приблизительно 200 тысяч человек.

Эксперты Минтруда, прогнозируя рост безработицы до 1,1 миллиона человек, говорят именно об официально зарегистрированных российских безработных. Увеличение размера пособий может заставить незарегистрированных на бирже труда безработных россиян прийти в центры занятости и стать на учет.

Но существуют и другие методики подсчета нетрудоустроенных граждан. Так, согласно стандартам Международной организации труда (МОТ), для определения уровня безработицы следует учесть всех граждан, не имеющих работы, а не только официально зарегистрированных. Таких в России чуть больше трех миллионов. Эксперты Минтруда надеются, что в 2019–2021 годах число безработных, учтенных по методике МОТ, не превысит 3,6 миллиона человек.