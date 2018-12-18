Здания Госдумы будут реконструированы за 2 млрд рублей

10:25

Управление делами президента России заключило контракт на реконструкцию комплекса зданий Госдумы, пишет газета «Коммерсантъ».

Как пишет издание, работы перенесены с 2018 на 2019 год. В рамках реконструкции будут перестроены зал заседаний, крыши в парламентской резиденции (планируется установить стеклянный купол), столовая, ресторан, два кафе, магазин-кулинария (объекты комбината питания «Кремлевский» УДП).

Также планируется переделать шесть оконных проемов в здании Госдумы на Охотном Ряду, переоборудование зала и переоснащение сетей для видеоконференций, парламентского телевидения и спецсвязи.

Ранее на эти цели было заложено 705 млн рублей. По данным газеты, объем затрат сейчас еще не определен, но исходя из роста заложенных в федеральной адресной инвестиционной программе средств на проектирование, обновление нижней палаты обойдется госбюджету почти в 2 млрд рублей.

Идея реконструкции зданий Госдумы принадлежит спикеру нижней палаты Вячеславу Володину. Именно он предложил сделать зал заседаний парламента в виде амфитеатра.

Здания Госдумы подвергались реконструкции в 1994 и 2003 годах. В 1994-м был построен переход между зданиями на Охотном Ряду и в Георгиевском переулке. В 2003 году менялась вентиляционная система, а также было создано интернет-кафе в непосредственной близости от зала заседаний. «Чтобы депутат во время заседания мог выйти выпить чашку кофе или, если позволите, кружку пива, покурить, съесть мороженое», - говорил тогда глава аппарата Думы Александр Лоторев.