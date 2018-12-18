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Здания Госдумы будут реконструированы за 2 млрд рублей

10:25 18.12.2018
Здание Госдумы РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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Управление делами президента России заключило контракт на реконструкцию комплекса зданий Госдумы, пишет газета «Коммерсантъ».

Как пишет издание, работы перенесены с 2018 на 2019 год. В рамках реконструкции будут перестроены зал заседаний, крыши в парламентской резиденции (планируется установить стеклянный купол), столовая, ресторан, два кафе, магазин-кулинария (объекты комбината питания «Кремлевский» УДП).

Также планируется переделать шесть оконных проемов в здании Госдумы на Охотном Ряду, переоборудование зала и переоснащение сетей для видеоконференций, парламентского телевидения и спецсвязи.

Ранее на эти цели было заложено 705 млн рублей. По данным газеты, объем затрат сейчас еще не определен, но исходя из роста заложенных в федеральной адресной инвестиционной программе средств на проектирование, обновление нижней палаты обойдется госбюджету почти в 2 млрд рублей.

Идея реконструкции зданий Госдумы принадлежит спикеру нижней палаты Вячеславу Володину. Именно он предложил сделать зал заседаний парламента в виде амфитеатра.

Здания Госдумы подвергались реконструкции в 1994 и 2003 годах. В 1994-м был построен переход между зданиями на Охотном Ряду и в Георгиевском переулке. В 2003 году менялась вентиляционная система, а также было создано интернет-кафе в непосредственной близости от зала заседаний. «Чтобы депутат во время заседания мог выйти выпить чашку кофе или, если позволите, кружку пива, покурить, съесть мороженое», - говорил тогда глава аппарата Думы Александр Лоторев. 

Темы: Недвижимость, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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18.12.2018, 15:31
Гость: пьяный чербанкульский ёжик

Намедни крыша обвалилась боятса, хотя в принципе средитам думающих голов адин ну дву могёт быть что и стаца ,а чиво двум боятса....
18.12.2018, 14:37
Гость: вернуть Госплан.

Никакой дорогой реконструкции,нечего переводить бюджетные деньги.Госдуму распустить,как неэффективный и затратный орган,а в эти здания вернуть Госплан.
В самой большой стране без планирования и госрегулирования ничего хорошего не будет.
18.12.2018, 12:33
Гость: Ray Bloom

Себе любимым за 2 млрд рублей, а народу хрен, да маленько.
А нафига народу вся эта депутатская шушара, какая от неё польза?
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