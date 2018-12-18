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Киев засекретил документы по инциденту в Черном море

08:44 18.12.2018
Фото с сайта morski.hr
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Министерство обороны Украины уже засекретило все документы по инциденту в Черном море, когда украинские корабли были задержаны за нарушение границы, сообщил в понедельник заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи ООН.

"Пытаясь замести следы, Минобороны Украины засекретило материалы по событиям 25 ноября в Керченском проливе - можете сами в этом убедиться", - приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что инцидент 25 ноября не был случайностью, "военные суда Украины намерено заходили в Керченский пролив со стороны территориального моря России". Заместитель постпреда подчеркнул, что эти воды "были российскими еще до воссоединения с Крымом, офицеры СБУ дали признательные показания".

"По всей видимости, Киев с самого начала планировал принести в жертвы экипажи всех трех судов, поскольку перед ними была поставлена задача открыть огонь по российским пограничникам. Однако здравомыслие не позволило им, к счастью, выполнить этот преступный приказ", - добавил дипломат.

Также он сообщил, что во время инцидента находилось в непосредственной близости от военных кораблей Украины были более 150 гражданских судов.

"Наши ребята проявили высокий профессионализм, благодаря которому удалось избежать жертв", - сказал дипломат он. "Мы намерены юридически подтвердить провокационный характер действия украинских властей и оформить документально, действия Украины в Черном море сами по себе являются нарушением устава ООН и норм международного права", - заключил он.

Три корабля украинских ВМС 25 ноября устроили провокацию, нарушив границу России. Они вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Темы: Россия, Азовское море, Отношения России и Украины, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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18.12.2018, 09:58
Гость: Титус

Знает кошка, чьё мясо съела.
18.12.2018, 09:50
Гость: Путник

При следующей провокации, как говорят она планируется на суше, запустить их как можно глубже на территорию России и накрыть. Половину на суд божий, вторую на суд человеческий. Второй объяснить почему они стали расходным материалом и отправить назад в Киев, вернув личное оружие и боеприпасы.
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