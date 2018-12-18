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МИД России выступил против героизации нацизма

18:41 18.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Сессия Генассамблеи ООН одобрила предложенный Россией проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма

Сессия Генассамблеи ООН одобрила предложенный Россией проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Против документа выступили США и Украина.

«Не поддается объяснению позиция ряда стран, которые под надуманным предлогом обеспечения свободы выражения мнения и свободы собраний попустительствуют распространению расистских и экстремистских идеологий», — выразили недоумение в МИД России.

Как указано в сообщении ведомства, российский МИД неоднократно указывал, что тем самым эти государства нарушают положения основных международных правозащитных договоров. По мнению российских дипломатов, таким образом некоторые страны пытаются переписать историю и исказить устав международной организации.

«Народы Объединенных Наций учредили ООН, „преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе“. Не можем согласиться и с проводимыми в некоторых странах акциями по обелению бывших членов организации СС, включая подразделения „Ваффен-СС“, а также разного рода коллаборационистов и возведению их в число национальных героев», — добавили в МИД, указав, что на этом фоне кощунственна и цинична война, развязанная с памятниками, установленными в честь борцов с нацизмом.

Темы: США, Украина, Министерство иностранных дел РФ, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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18.12.2018, 23:59
Гость: Михаил

Чё ж вы санкции против Украины не ввели, трусы, боитесь за своё бабло олигархическое?
Крым без воды для сельского хозяйства умрёт от солончаков через 2 года, потом что вы будете делать? Надо было Донбасс не предавать, а брать и не было бы перекрытия северо-крымского канала.
18.12.2018, 23:15
Гость: Працельс

Против героизации нацизма - это беспроигрышный ход!!!!
Штаты выглядят как извините героически обоср..е)))
Как они умудрились в это дерьмо вляпаться?)))
Дураки)))
Украина сыграла свою роль попа Гапона))) вывела Штаты под пулемёты)))
Вот это - шедевр!))))
18.12.2018, 22:48
Гость: Skeptik

Как назвать режим
Нанёс ущерб государству больше чем гитлер
Обокрал страну
Вывез триллионы
Поводит геноцид народа
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