МИД России выступил против героизации нацизма

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Сессия Генассамблеи ООН одобрила предложенный Россией проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма

Сессия Генассамблеи ООН одобрила предложенный Россией проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Против документа выступили США и Украина.

«Не поддается объяснению позиция ряда стран, которые под надуманным предлогом обеспечения свободы выражения мнения и свободы собраний попустительствуют распространению расистских и экстремистских идеологий», — выразили недоумение в МИД России.

Как указано в сообщении ведомства, российский МИД неоднократно указывал, что тем самым эти государства нарушают положения основных международных правозащитных договоров. По мнению российских дипломатов, таким образом некоторые страны пытаются переписать историю и исказить устав международной организации.

#73 сессия ГА ООН одобрила предложенный Россией и 54 соавторами проект резолюции по #борьбе с героизацией нацизма. 129 государств ‘за’, 2 ‘против’ (США и Украина) и 54 воздержалось. Дана оценка позорной практике, подтверждено непреходящее значение решений #Нюрнбергского трибунала — Grigory Lukiyantsev (@lukiyantsev) 17 декабря 2018 г.

«Народы Объединенных Наций учредили ООН, „преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе“. Не можем согласиться и с проводимыми в некоторых странах акциями по обелению бывших членов организации СС, включая подразделения „Ваффен-СС“, а также разного рода коллаборационистов и возведению их в число национальных героев», — добавили в МИД, указав, что на этом фоне кощунственна и цинична война, развязанная с памятниками, установленными в честь борцов с нацизмом.