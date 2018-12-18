]]> ]]>
Главная В России Новости

Напавшего на школу в Перми подростка приговорили к 10 годам колонии

14:51 18.12.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии бывшего ученика местной школы № 127, напавшего с ножом на учащихся, сообщает «Интерфакс».

Ранее гособвинение просило назначить подростку девять лет и десять месяцев лишения свободы, а также отправить его на принудительное лечение.

Подсудимый обвинялся в покушении на убийство, разбойном нападении на охранника школы путем «демонстрации предмета, похожего на пистолет» и уничтожении имущества путем поджога.

15 января 2018 года двое подростков, вооруженных ножами, напали на учеников четвертого класса школы № 127 в Перми. Они ранили 15 человек, после этого попытались покончить с собой, но были задержаны.

Второй участник нападения на школу после прохождения экспертизы был переведен в психиатрический стационар. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Суд будет решать вопрос о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Темы: Россия, Пермь, Расследование преступлений в России, Расследования в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.