Напавшего на школу в Перми подростка приговорили к 10 годам колонии

14:51

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии бывшего ученика местной школы № 127, напавшего с ножом на учащихся, сообщает «Интерфакс».

Ранее гособвинение просило назначить подростку девять лет и десять месяцев лишения свободы, а также отправить его на принудительное лечение.

Подсудимый обвинялся в покушении на убийство, разбойном нападении на охранника школы путем «демонстрации предмета, похожего на пистолет» и уничтожении имущества путем поджога.

15 января 2018 года двое подростков, вооруженных ножами, напали на учеников четвертого класса школы № 127 в Перми. Они ранили 15 человек, после этого попытались покончить с собой, но были задержаны.

Второй участник нападения на школу после прохождения экспертизы был переведен в психиатрический стационар. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Суд будет решать вопрос о применении к нему принудительных мер медицинского характера.