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Зрители выбрали победителей премии «Большая цифра»

17:52 18.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Телеканал «МИР 24» стал победителем зрительского голосования премии «Большая цифра» в номинации «Социально-политический телеканал», за него отдали свои голоса 65,2% зрителей. Второе место досталось «Москве 24» с результатом в 28,6%.

Тройку лидеров замкнул телеканала «Вместе-РФ», набравший 6,1%

Телеканал «МИР 24» третий год подряд одерживает победу и становится лауреатом Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра». В прошлом году канал получил 58,6% голосов.

Торжественная церемония награждения и вручение приза зрительских симпатий победителям состоится 29 января в рамках 10-й национальной премии «Большая цифра». Проект объединяет ключевых игроков рынка и способствует популяризации новых технологий, услуг и контента среди операторов и абонентов сетей многоканального цифрового ТВ. В жюри национальной премии входят журналисты, эксперты в области телерадиовещания, общественные деятели и представители ТВ операторов. Председатель жюри премии – Анатолий Лысенко, президент Международной Академии Телевидения и Радио, ненеральный директор Общественного телевидения.

Темы: Рейтинги, СМИ и журналистика
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