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Поэт-песенник Гуцериев подаст в суд на Эдгарда Запашного

12:24 18.12.2018
Поэт-песенник Гуцериев подаст в суд на Эдгарда Запашного
Эдгард Запашный. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Поэт-песенник и бизнесмен Михаил Гуцериев грозится подать в суд на директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного

Поводом стали заявления последнего о том, что группа "Сафмар" осуществляет вложения в канадский Cirque du Soleil, сообщает РИА Новости. Гуцериев заявил, что утверждения Запашного — клевета.

Как рассказал Гуцериев газете "Коммерсант", он рассчитывает доказать, его возмутило то, что Запашный "бессовестно врет" в присутствии Владимира Путина, выдающихся людей России, деятелей искусства и культуры.

"Я подам в суд, заставлю извиниться", — возмутился бизнесмен. Гуцериев пояснил, что речь идет о киноконцертном зале "Амфион". По его словам, это здание ничем не отличается от "Олимпийского" или "Крокуса". При этом договора с канадским цирком заключены, однако на аренду зала на шесть недель в год.

В свою очередь, Эдгард Запашный заявил, что о намерении Михаила Гуцериева построить стационарную площадку для Cirque du Soleil многие СМИ пишут уже несколько лет. "Если господин Гуцериев был правильно понят прессой, то я предлагаю ему сразу подавать коллективный иск на многие издания", — отметил Запашный, добавив, что он поднял архив и убедился, что СМИ с 2010 года анонсируют строительство для цирка Cirque du Soleil постоянной цирковой площадки, которая будет первым стационарным зданием на территории Европы.

На заседании президентского совета по культуре и искусству 15 декабря Запашный поднял вопрос об открытии в Сколково в наступающем году стационарной площадки Cirque du Soleil. По его словам, "это неприемлемо" и "точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе".

Путин пообещал разобраться в ситуации, отметив, что "распахивать ворота так уж не стоит".
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Культура и искусство в России, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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18.12.2018, 15:20
Гость: Гость

Это будет столкновение деревянной лодочки с авианосцем. От лодочки даже щепок не останется.
18.12.2018, 13:46
Гость: Олеся

этот ... на досуге еще и "поэт" ???
:)))
18.12.2018, 13:44
Гость: Собака Шувалова

"Поэт-песенник и бизнесмен..."
))))))))
Вспомнил цыгана бизнесмена-патриота из х/ф "Черная кошка, белый кот"
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