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В Ставрополе уничтожили боевиков ИГ, готовивших теракт

12:47 19.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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В Ставрополе уничтожили группу боевиков запрещенной группировки "Исламское государство" (ИГ, nеррористическая организация, запрещенная в России), открывших огонь по силовикам, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей ФСБ России.

"Ответным огнем члены международной террористической организации "Исламское государство"* были нейтрализованы. Пострадавших среди сотрудников ФСБ России нет", — говорится в релизе ведомства.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, создании террористической организации и незаконном ношении оружия. Идет расследование.

За последний год ФСБ удалось предотвратить почти два десятка терактов и пресечь деятельность нескольких экстремистских ячеек.

В ноябре сотрудники ведомства задержали в Томской области группу исламистов, собиравших деньги для ИГ*. В октябре в Татарстане разоблачили связанную с ИГ законспирированную террористическую ячейку.

Темы: Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.12.2018, 22:23
Гость: Ага.

Щаз с подупавшим ниже плинтуса вовочиным "рейтингом" начнуцца "спецоперацыи" по уничтожению кого ни попадя.
Вовик сражу зэ пересядет со сдохшего осла на белого коня и, размахивая саблей, наобещает нам опять "10 бочек арестантов" к 2050 году!
Ура! Браво! Вова - маладец!!!
19.12.2018, 16:51
Гость: Татьяна Алексеевна

Ребятки ! ДАВИТЕ нечисть,чтобы от них и мокрого места не оставалось!
19.12.2018, 13:31
Гость: Маслодел Агапит

Хорошо что уничтожили , а то корми их бесплатно потом...лет 20.
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