В Ставрополе уничтожили боевиков ИГ, готовивших теракт

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В Ставрополе уничтожили группу боевиков запрещенной группировки "Исламское государство" (ИГ, nеррористическая организация, запрещенная в России), открывших огонь по силовикам, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей ФСБ России.

"Ответным огнем члены международной террористической организации "Исламское государство"* были нейтрализованы. Пострадавших среди сотрудников ФСБ России нет", — говорится в релизе ведомства.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, создании террористической организации и незаконном ношении оружия. Идет расследование.

За последний год ФСБ удалось предотвратить почти два десятка терактов и пресечь деятельность нескольких экстремистских ячеек.

В ноябре сотрудники ведомства задержали в Томской области группу исламистов, собиравших деньги для ИГ*. В октябре в Татарстане разоблачили связанную с ИГ законспирированную террористическую ячейку.