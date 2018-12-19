Когда «осталась одна отрада» в борьба с нацизмом и МИД РФ, как уж на сковородке

И Кремль, и МИД РФ топчутся на месте и как будто бы предпочитают ничего не видеть и не слышать

Не успела Генеральная Ассамблея ООН 17 декабря одобрить предложенный Россией проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, как 18 декабря Верховная рада Украины (ВР Украины) приняла «постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году (№ 9234), среди которых - день рождения лидера ОУН Степана Бандеры»

Фото с сайта kp.ru

Украинское информационное агентство УНИАН, принадлежащее олигарху Игорю Коломойскому, описывает это так: «Предполагается празднование 1 января 110 лет со дня рождения Степана Бандеры (1909-1959 гг.) - ведущего деятеля и теоретика украинского национально-освободительного движения, председателя Провода Организации украинских националистов, политического деятеля».

Скорость реакции у украинского режима на внешние раздражения очень высокая – не успели укродипломаты проголосовать вместе с США против упомянутой российской резолюции в ООН, как укропарламентарии сразу выпустили стрекательные клетки, которыми попытались парализовать волю своего населения и ужалить побольнее Россию. Но в конечном итоге еще более углубили культурную пропасть, расколовшую украинский социум на части.

Итак, Украина показала, что готова праздновать день рождения руководителя, пропагандиста и идеолога нацистской и на значительном этапе своего существования профашистской по сути Организации украинских националистов (ОУН — организация, запрещенная в РФ) Степана Бандеры, внесшего весомый вклад в развитие украинского нацистского проекта.

Данный демарш происходит при полной поддержке США, которые до сих пор уверены, что расисты, фашисты, нацисты и националисты хороши и достойны жизни тогда, когда действуют в интересах Соединенных Штатов.

Как известно, 1 февраля в Польше был принят закон об уголовном наказании за отрицание преступлений нацистов, таких как террор оуновцев в 1930-х в Польше и Волынская резня 1943 года. КМ.RU уже писал о резонансе в украинских СМИ, которые досконально изучили польский закон и в разной степени переживали по поводу его принятия. Например, относительно того, что «нововведения касались определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления».

Напомним, что тогда очень сильно всполошились духовные наследники Бандеры, типа комполка нацистского карательного «Азова» и руководителя «Правого сектора» (запрещенной в РФ экстремистской организации) Андрея Билецкого, который стал призывать Украину отвечать полякам предельно жестко и припомнить все преступления Польши против украинцев.

Но это все было бы не так печально, если бы на подобные выходки хоть как-то адекватно реагировали российские власти. А пока получается, что и Кремль, и МИД РФ топчутся на месте и как будто бы предпочитают ничего не видеть и не слышать.

Примером тому - недавнее интервью журналистов «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой и Андрея Баранова с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, во время которого особенно горячая дискуссия разгорелась вокруг ситуации с Украиной и Донбассом. Причем напрямую был затронут вопрос бездействия России в свете разворачивающейся на Украине политики нацизма. Ей-ей, Лаврову приходилось извиваться, как ужу на сковородке.

Вот примеры ристалища, устроенного МИДу «Комсомолкой».

Дарья Асламова спрашивает министра прямо в лоб: «Говоря о том, что напряженность в мире возрастает, мы имели в виду в том числе и Украину. Киев выдвинул четкую идеологическую позицию: Россия - враг, мы с ней воюем. Скоро наша православная церковь, наши священники фактически могут стать там великомучениками. Почему мы не объявим Украину государством с нацистским режимом?»

Андрей Баранов усиливает подачу коллеги: «Когда мы наконец признаем ДНР и ЛНР?».

Лавров начинает разговор о том, что украинское государство не есть то же самое, что нынешний политический режим, что украинский народ ни при чем, а преступное попустительство устроил Запад, который в феврале 2014-го позволил нарушить подписанное соглашение между Януковичем и оппозицией, что потом на майдане появился Ярош, который сказал, что русским делать нечего в Крыму, и после этого там прошел референдум с уходом полуострова в Россию… И Лавров считает это правильным.

А вот Донбассу, где в отличие от Крыма на ноябрь текущего года насчитывается от 10 до 12 тысяч убитых и раненых в ходе гражданской войны, такое спасение, получается, было заказано?

Иногда кажется, что глава российского внешнеполитического ведомства действует по принципу «вот здесь читаем, здесь – не читаем, а здесь – селедку заворачиваем». Хочется не просто напомнить развитие событий, предшествовавших референдуму 11 мая 2014 года, а перечислить их в той последовательности, которая и сформировала мотивацию для большинства жителей Донбасса, решивших расстаться с Украиной.

Сторонники майдана, отстранив Януковича и нарушив Конституцию и кучу законов, ввергли страну в определенный правовой беспредел. Крымский референдум продемонстрировал, как избежать этого беспредела. Подлило масла в огонь опять же противозаконное решение Александра Турчинова как председателя ВР Украины и и.о. президента Украины 14 апреля 2014 года развернуть против Донбасса политику террора и введя так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО).

В АТО с Майдана в первых рядах пошли представители нацистских группировок, типа «Правого сектора», и разрозненных «добровольцев», уголовников и отморозков, которые сначала сбивались в незаконные вооруженные формирования (НВФ), а позже эти НВФ получали легализацию, вливаясь в ряды МВД и ВС Украины.

Жителям Донбасса стало понятно, что отделение от «незалежной» в ходе референдума может оказаться чуть ли не единственным спасением для региона, поскольку Россия, вроде как продолжавшая признавать Януковича законным президентом Украины, не противодействовала в Киеве укреплению режима сторонников государственного переворота. Явными триггерами в складывающейся ситуации для Донбасса стали такие события, как сожжение противников Майдана в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе и расстрел мирного шествия в День Победы 9 мая 2014 года в Мариуполе.

Интересно, что в России логика требуемого развития событий, сформулированная журналистами «Комсомолки», озвучивается и продвигается немалым количеством граждан РФ.

Вот как выглядит по этому поводу пикировка Д. Асламовой и С. Лаврова, в которых Лавров пытался бездеятельность МИДа выдать за некое соблюдение дипломатических канонов, но ему это не очень удавалось:

«Лавров: - Устав ООН тоже нарушают много раз, и он тоже много раз не работает. Но поддаваться паническим эмоциям не надо.

Асламова: - Это не панические эмоции.

Лавров: - Вы предлагаете признать ДНР и ЛНР?

Асламова: - Конечно.

Лавров: - И дальше?

Асламова: - А дальше мы защищаем свою территорию, которую признали.

Лавров: - И вы хотите остальную Украину потерять, оставить ее нацистам?

Асламова: - Я считаю, что с нацистским режимом нужно воевать!

Лавров: - Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю. Иногда признание независимости, как сейчас вы предлагаете, ДНР и ЛНР и объявление войны (я не представляю себе, как это, как Россия пойдет войной на Украину?) - иногда это является проявлением нервного срыва и слабости».

Хочется указать Сергею Викторовичу на то, что некорректное использование заявленной дипломатической выдержки иногда стоит человеческих жизней заложнику этой выдержки – населению Донбасса, которому предлагают сначала подождать, а потом смириться с нацификацией Украины и ассимилироваться с ней в нацистском угаре – и падения собственного рейтинга у самого субъекта, т.е. российской власти.

Как видно, если за несколько минут до этого С. Лавров утверждал, что Украина и нынешний режим в Киеве – суть разные вещи, то в последнем абзаце Лавров войну с нацистским режимом почему-то автоматически отождествляет с «горячей» войной против Украины.

Об экономической войне глава МИД РФ забывает. Ведь тогда нужно будет объяснить, как это получилось, что Россия по итогам 2017 года становилась (или в 2018 опять станет?) главным торговым партнером Украины, а президент того самого «отдельного от Украины» киевского режима Порошенко увеличивает в разы свое благосостояние при такой политико-экономической конъюнктуре? Ведь нельзя же сказать, что Россия именно так борется с нацизмом на Украине? Или же в сохранении статус-кво заинтересованы обе стороны, и «ворон ворону глаз не выклюет»?

Кстати, в своей речи Лавров упомянул и Степана Бандеру: «Если мы хотим сохранить Украину нормальной, вменяемой, нейтральной страной, мы обязаны сделать так, чтобы все, кто живет на Украине, были в комфортном состоянии. И если сейчас вы хотите оставить всей остальной Украине в качестве национальных праздников день создания ОУН-УПА (запрещены в РФ — прим.ред.), день рождения Шухевича и Бандеры и исходить из того, что там не будет уже праздноваться 9 мая как День Победы, я с этим не согласен».

А разве Д. Асламова и А. Баранов утверждали где-то, что после признания независимости Донбасса нужно оставить попытки воздействовать на Украину? К тому же получается, что Сергей Викторович «не согласен» со своими допущениями, но в реальности изменить ситуацию не может уж лет пять. Но при этом «мягко-дипломатично» Лавров обвиняет в этом почему-то корреспондентов «Комсомолки». И тем самым предлагает жителям Донбасса решить проблемы украинского нацизма как-нибудь «потом» и как-нибудь самостоятельно. В то время как не особо заморачивающиеся моралью и этикой дипломатии «хозяйствующие субъекты» будут иметь гешефт на войне, «АТО-ООС» и прочей гуманитарной помощи.

Взаимодействие с МИДом РФ на Украине давно уже сформулировали представители русских общественных организаций, которые говорили так: «Если бы с нами сотрудничало Министерство культуры РФ, нам, наверное, выдавали бы балалайки. Если бы Министерство обороны – нам, наверное, выдали бы автоматы. Но с нами сотрудничал МИД – и нам, по сути, выдали намордники».

Кстати, похожие резолюции по борьбе с героизацией нацизма Россия инициирует уже не первый год. А толк какой? Нацистов утихомирили? Оказывается, нет, МИДу просто «отрадно», что Россия не одна борется с нацизмом.

Буквально: «Отрадно, что российская инициатива пользуется широкой поддержкой государств-членов ООН. Это свидетельствует об актуальности борьбы с героизацией нацизма и неонацизмом и сохранения исторической памяти о потерях, понесенных во Второй мировой войне во имя Победы» (Из комментария Департамента информации и печати МИД России в связи с принятием 73-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма).

Может, лишь одной отрады будет достаточно? Отнюдь, как говаривал известный либеральный шок-шоумен Егор Гайдар.

Представители общественной организации «Справедливая защита» (г. Донецк, ДНР) не стремятся напрямую дискутировать с Лавровым, но указывают на следующие факты: «Героизация нацистов на Украине, к которым относится Бандера, отдаляет разрешение конфликта в Донбассе, делая его окончание даже невозможным, отдаляя еще больше в культурном плане Донбасс от Украины. Лицемерие нынешнего законодательства относительно нацизма - налицо. Пресловутый украинский закон о декоммунизации также запрещает популяризацию нацистов и их приспешников, осужденных международными трибуналами типа Нюрнбрегского, но на Украине упорно ставят памятники людям, де-факто являющихся нацистскими преступниками. Это все - элементы антироссийской политики, которая в перспективе не просто затруднит, а сделает в принципе невозможным мирное существование Украины и России и, возможно, приведет к новым конфликтам. И это произойдет где-то в течение 15-20 лет, то есть когда в активный возраст вступит поколение жителей Украины, выращенных в нацисткой и русофобской парадигме».