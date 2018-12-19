]]> ]]>
Главная В России Новости

66% россиян сожалеют о распаде СССР. Это максимум за 10 лет

13:06 19.12.2018
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за 10 лет и составило 66%. Об этом свидетельствует опрос «Левада-центра», итоги которого опубликовали «Ведомости».

Доля тех, кто считает, что развала СССР можно было избежать, достигла 60%, что стало максимумом за 13 лет опросов. Чаще других о распаде СССР сожалеют люди в возрасте старше 55 лет, но такие настроения растут и среди молодых россиян в возрасте 18-24 лет.

Среди главных причин, почему россиянам не хватает СССР, опрошенные назвали то, что в 1991 году была разрушена единая экономическая система (52%), а люди потеряли чувство принадлежности к великой державе (36%). Каждый третий (31%) также сказал о росте взаимного недоверия и ожесточенности.

Тренд на усиление ностальгии по СССР все заметнее, говорит социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Триггером для роста таких настроений, и без того сильных среди возрастных россиян, стала пенсионная реформа, поясняет она.

Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигало рекордных значений (75%) в 2000 году. В 2011 году об этом говорили менее 50% опрошенных, что стало минимумом за все время проведения опросов.

Темы: Социальные проблемы в России, История СССР, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.12.2018, 00:41
Гость: ВВВ

"Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом буржуазии, под гнетом наемного рабства, а потом должен завоевывать власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это — замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти", - В.И.Ленин
20.12.2018, 00:38
Гость: ВВВ

За тебя? - Точно уверен. Там тебе и место!
20.12.2018, 00:38
Гость: ВВВ

В СПб едут из Ржева, Новгорода, Пскова и прочих сохранившихся посёлков и деревень.
Все комментарии (72)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.