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Путин: «Реставрация социализма в России невозможна»

13:44 20.12.2018
Стоп-кадр из видео
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Отвечая на вопросы на пресс-конференции, Владимир Путин отметил невозможность возвращения социализма в России.

По его словам, возможны элементы социализации, но они сопряжены с большими расходами.

Человек с табличкой «КГБ и дети» не представился и сразу перешел к вопросу, на который Путин ответил, что «реставрация социализма в том смысле, какой вы в это вкладываете, невозможно. Возможны элементы социализации, но это всегда связано с расходами больше доходов. И в конечном итоге с тупиком в экономике.

Но справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности, выстраивание политики государства, чтобы снизить до минимума количество людей, которые живут за чертой бедности, обеспечить подавляющее большинство людей услугами здравоохранения, образования на приемлемых условиях...

Если говорить про социализацию в этом смысле, то мы сейчас проводим такую политику. На это и направлены наши нацпроекты, о которых мы сказали в начале встречи».

Темы: В России
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Комментарии читателей
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20.12.2018, 20:24
Гость: И поставить туда же

"Колдуна"?! -))))
20.12.2018, 20:18
Гость: корнет

На вопрос о реставрации социализма прозвучал типичный ответ буржуазно-либерального толка, естественно со ссылкой на "мировой опыт".
Но разве возможно было услышать что-то иное, если при возврате социализма за предательство придётся ответить?!
Мнение 60% россиян, сожалеющих о крушении социалистического государства, ему - по боку.
Зато с каким апломбом рассуждал об игнорировании мнения жителей Окинавы японскими властями! О французах, чьи интересы не были учтены правительством!
Двуличная су..щность!
20.12.2018, 20:13
Гость: Val

это его личное мнение. моё лчное - обязательно восстановят люди справедливый строй
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