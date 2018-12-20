Путин: «Реставрация социализма в России невозможна»

13:44

Отвечая на вопросы на пресс-конференции, Владимир Путин отметил невозможность возвращения социализма в России.

По его словам, возможны элементы социализации, но они сопряжены с большими расходами.

Человек с табличкой «КГБ и дети» не представился и сразу перешел к вопросу, на который Путин ответил, что «реставрация социализма в том смысле, какой вы в это вкладываете, невозможно. Возможны элементы социализации, но это всегда связано с расходами больше доходов. И в конечном итоге с тупиком в экономике.

Но справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности, выстраивание политики государства, чтобы снизить до минимума количество людей, которые живут за чертой бедности, обеспечить подавляющее большинство людей услугами здравоохранения, образования на приемлемых условиях...

Если говорить про социализацию в этом смысле, то мы сейчас проводим такую политику. На это и направлены наши нацпроекты, о которых мы сказали в начале встречи».