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Ингушские чиновники предстанут перед судом за многомиллионные хищения

09:44 20.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Главное управление МВД России по СКФО завершило расследование уголовного дела в отношении высокопоставленных чиновников нескольких министерств Ингушетии и бывших банковских работников, обвиняемых в крупном хищении, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ходе расследования установлено, что в период с августа 2012 года по октябрь 2014 года злоумышленники, используя служебное положение, и в нарушение установленного порядка, организовали открытие банковских счетов на несуществующих лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на эти счета по фиктивным основаниям были перечислены средства, выделенные в качестве субсидий и ежемесячных денежных компенсаций на оплату услуг ЖКХ льготной категории граждан республики.

В результате противоправных действий государству причинен ущерб в размере более 335 млн рублей.

Фигурантам инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

В целях возмещения вреда, причиненного преступлением, следователем наложен арест на принадлежащее фигурантам уголовного дела имущество.

Уголовное дело в отношении чиновников и бывших банковских работников с обвинительным заключением замгенпрокурора РФ направлено в Магасский районный суд Ингушетии для рассмотрения по существу.

Темы: Ингушетия, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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