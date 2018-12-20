Российский Forbes выбрал бизнесмена года

12:25

Российский Forbes выбрал совладельца USM Holdings Алишера Усманова бизнесменом года.

"Миллиардер за год провел рекордное число больших сделок: перевел компанию USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию, вывел "Мегафон" с Лондонской биржи", — говорится в сообщении.

Также Усманов продал долю в футбольном клубе "Арсенал" за 550 миллионов фунтов и договорился с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместном развитии AliExpress в России, отмечает издание.

Кроме того, компания бизнесмена Центр развития перспективных технологий вместе с "Ростехом" занялась созданием Единой национальной системы маркировки товаров.

"Сам Усманов говорит, что отошел от дел и все успехи холдинга — это заслуга менеджеров. Он занимается развитием фехтования на мировом уровне и благотворительностью. В России бывает редко: лето проводит на Сардинии, зиму — в Германии. Много времени уделяет своей родине, Узбекистану", — отмечает издание.

Ранее в четверг Усманов сообщил в интервью Forbes, что передаст топ-менеджерам холдинга десять процентов акций USM.