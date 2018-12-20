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Российский Forbes выбрал бизнесмена года

12:25 20.12.2018
Алишер Усманов
Фото с сайта wikipedia.org
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Российский Forbes выбрал совладельца USM Holdings Алишера Усманова бизнесменом года.

"Миллиардер за год провел рекордное число больших сделок: перевел компанию USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию, вывел "Мегафон" с Лондонской биржи", — говорится в сообщении.

Также Усманов продал долю в футбольном клубе "Арсенал" за 550 миллионов фунтов и договорился с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместном развитии AliExpress в России, отмечает издание.

Кроме того, компания бизнесмена Центр развития перспективных технологий вместе с "Ростехом" занялась созданием Единой национальной системы маркировки товаров.
"Сам Усманов говорит, что отошел от дел и все успехи холдинга — это заслуга менеджеров. Он занимается развитием фехтования на мировом уровне и благотворительностью. В России бывает редко: лето проводит на Сардинии, зиму — в Германии. Много времени уделяет своей родине, Узбекистану", — отмечает издание.

Ранее в четверг Усманов сообщил в интервью Forbes, что передаст топ-менеджерам холдинга десять процентов акций USM.

Темы: Forbes, Рейтинги
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Комментарии читателей
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20.12.2018, 18:48
Гость: СОМНИТЕЛЬНО

Достойная личность.
20.12.2018, 17:10
Гость: Тоже справка

В августе 1980 года Усманов был осужден сразу за несколько преступлений по трем статьям уголовного кодекса Узбекской ССР (две из которых - изнасилование и вымогательство) на 8 лет лишения свободы.
20.12.2018, 14:47
Гость: Справка

В октябре 2016 года представители USM Holding сообщили о том, что Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России: в 2015 году он провёл за пределами РФ более 183 дней, необходимых для подтверждения статуса налогового резидента.
В 2018 году Усманов занял восьмую строчку в рейтинге The Sunday Times Rich List[en] среди 1000 самых богатых людей Великобритании.
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