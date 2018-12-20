Путин о социализме: Тратиться на людей невыгодно

Президент считает, что забота о населении может привести страну к краху

Президент Владимир Путин не считает, что в России возможна реставрация социализма.

«Я думаю, что это невозможно», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос на большой пресс-конференции.

Фото с сайта kremlin.ru

Он заметил, что причина заключается в «глубинном изменении общества». При этом, по его словам, возможны элементы социализации экономики и социальной сферы.

«Это (социализм) всегда связано с расходами больше доходов и в конечном итоге с тупиком в экономике», — сказал президент.

Он добавил, что справедливое распределение ресурсов и справедливое отношение к людям, живущим за чертой бедности, является основой нынешней политики. «В значительной части именно на это и направлены наши национальные проекты», — сказал Путин.

По мнению президента России, именно социалистическая система обусловила крах Советского Союза и едва не привела к гибели России.

Напомним, Россия остаётся страной, где уровень неравенства между доходами самых богатых и самых бедных один из самых высоких в мире. Даже зампред премьер-министра России Ольга Голодец вынуждена была признать, что в нашей стране существует уникальное явление — работающие бедные.

— Мнение, которое высказал Владимир Владимирович — это его личное мнение, он имеет на него право, как любой гражданин России, — говорит адвокат и политолог Дмитрий Аграновский. — Я считаю, что социализм просто неизбежен, причём не только в России. Капитализм это мёртвая бездушная система, от которой устали уже во всём мире.

В России все от монархистов до «зелёных», не говоря уже о всех видах «левых», говорят о своём стойком отвращении к капитализму.

Кстати, Владимир Владимирович обвинил именно социалистический строй в развале Советского Союза. С этим тоже не могу согласиться. В целом экономическая система тогда работала куда эффективней нынешней. В ней, как и в любой системе были свои недостатки и кризисы, которые можно и нужно было преодолевать. Вместо этого отменили социализм, а вместе с ним отменили и СССР, несмотря на желание большинства граждан его сохранить.

Я первые 25 лет жизни жил при СССР и теперь могу сравнить плюсы и минусы той и этой систем. И могу вполне объективно сказать, что та система и в экономическом плане была эффективней.

Да, мы много тратили на развитие человека, вкладывали в социальную сферу. Но это были неизмеримо меньшие деньги, чем те, что сейчас уходят из страны для поддержания класса богатых людей.

Понятно, что опросы в соцсетях не могут дать репрезентативных результатов. Но всё же характерно, что в моём Твиттере из двух с половиной тысяч участников опроса подавляющее большинство заявили, что советская система им ближе капиталистической.

Кстати, недавно я читал размышления одного итальянского журналиста, с которым вообще-то не согласен по многим вопросам. Но вот какую интересную мысль он высказал. Советских граждан много пугали капитализмом. Он не был таким на самом деле, каким его представляла советская пропаганда. Но теперь в России он примерно такой. С этой мыслью я, пожалуй, соглашусь. В целом, очевидно, что сейчас у нас происходит некий ренессанс гайдаровских реформ.

— Социальные выплаты для собственного народа, это приблизительно как расходы на жену у мужчины, решившего создать семью, — говорит директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов. — Вопрос в том, что вкладывать надо именно в человеческий капитал. Социализм ставит этот вопрос во главу угла. А при капитализме главными оказываются не люди, а деньги, капиталы.

Да, социализм это более затратная общественная система, но он приносит свои плоды. Кстати, нынешний капитализм, который существует во многих развитых странах Запада, весьма условно можно назвать капитализмом, поскольку именно возникновение СССР, а затем и социалистического лагеря заставило капиталистов ввести серьёзные социальные льготы и гарантии для своих наёмных работников.

Мне, конечно, досадно, что президент России считает систему, работающую на деньги, важнее системы, работающей на людей. Но это, видимо, является отражением идеологии современной российской элиты. И тут можно только развести руками.

— По мнению Путина, социализм рано или поздно приводит к экономическому тупику и привёл в пример СССР. А можно ли назвать пример Китая как раз примером успеха социализма? Некоторые эксперты вообще уверены, что в Поднебесной уже и не социализм вовсе.

— В Китае приняли программу о новой социальной норме. Китайская экономика в том числе по причинам внешнеполитическим переключается на внутренний спрос. А в этой ситуации бедный рабочий класс и крестьянство явно не дадут развиваться экономике. Поэтому сейчас в Китае вводятся новые стандарты образования, медицины, социальной защиты. То есть в Поднебесной строится самое что ни на есть социальное государство. В частности, там предполагается опустить планку пенсионного возраста женщинам до 50 лет, мужчинам до 55.

А что касается частного предпринимательства и частной собственности, то всё это прекрасно существовало и в СССР. В Ленинграде, например, большую часть оружия делали артели. И лишь во времена Хрущёва по частному предпринимательству был нанесён серьёзный и вредный для страны удар. В Китае мы наблюдаем творческое осмысление негативных моментов опыта СССР, на самом деле приведших к застою и деградации социалистической системы. Но её нужно было реформировать, а не демонтировать.

Возвращаюсь к Китаю, там создаётся некий гибрид, когда государство вкладывает в человеческий капитал, но при этом не собирается прикрывать частный бизнес. По идеологии это самый настоящий социализм. Вот такой социализм не только возможен, но и весьма желателен в России.