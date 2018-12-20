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Наблюдатели заявили о фальсификации на выборах губернатора в Приморье

20:21 20.12.2018
Выборы
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Движение в защиту прав избирателей «Голос» обратилось в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с просьбой провести проверку по поводу возможных фальсификаций на выборах в Приморье. Общественники подозревают, что на участках подменяли подсчитанные автоматически с помощью КОИБов результаты на распечатанные на принтере документы.

Наблюдатели проанализировали протоколы подсчёта голосов с различных участков Ленинского района города Владивостока. На этих участках работали автоматизированные урны марки КОИБ-2010. Все протоколы должны были быть одинаковыми по форматированию, шрифту, качеству печати, количеству пробелов.

Однако по итогам изучения документов было выявлено два варианта их оформления - стандартные и с более жирным шрифтом. Вторые, скорее всего, был распечатан на принтере, сообщает News.ru.

Кроме того, математик и электоральный эксперт Сергей Шпилькин проанализировал явку избирателей и итоги губернаторских выборов  и выявил признаки фальсификации  результатов. Обобщив данные с 1430 участков, Шпилькин оценил реальный результат Кожемяко в 46–47% (что является основанием для объявления второго тура голосования), а явку – в 37%, пишет Политинформатор.ру. То есть реальная явка избирателей составила 37% при официальной (по данным избиркома) - 39,6%. Математик подсчитал, что на выборах губернатора Приморья было приписано 170 тысяч лишних голосов.

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Темы: Приморский край, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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21.12.2018, 06:53
Гость: Просто интересно?

Почему сама КПРФ отказалась от Ищенко?
21.12.2018, 06:37
Гость: Виктор.Красноярск.

А ваши работодатели из ПЖиВ при помощи МЧС закрыли участки .Во время подсчётов бюллетеней вбросили в урны подготовленные листки в УРНУ. Самое интесное строят из себя незапятнанных болванчиков и признали ,что виноваты оба кандидата.НО СКОЛЬКО ВЕРЁВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ.....николашка-КРОВАВЫЙ ТОЖЕ СЕБЯ ТАК ЖЕ ВЕЛ.
21.12.2018, 01:24
Гость: При всем уважении к даме,

вы справедливо не опровергаете подкуп избирателей, осуществленный Ищенко. Тут нечего опровергать. Лишенный поддержки КПРФ, он попытался сжульничать и при сборе подписей для участия в повторных выборах. В подписных листах Ищенко избирком выявил 2670 недействительных подписей из представленных 7999. Наиболее массовое нарушение в подписных листах, около 1700 подписей, — это поддельная дата заверения подписного листа. По закону каждый подписной лист должен быть заверен лично кандидатом, и он собственноручно должен указать дату ​заверения листа и поставить свою подпись. Около 400 подписей было забраковано, поскольку даты внесения подписей от разных избирателей проставлены одним лицом.
«Эксперты нашли не только пары таких подписей, но и целые цепочки поддельных подписей, когда один человек расписывался за 10–15 избирателей, то есть подделка подписей носила массовый характер», — говорится в проекте решения. ​Еще 731 подпись была забракована по данным ФМС, где нашли существенные расхождения и ошибки в паспортных данных, адресах и иных сведениях об избирателях, а 147 подписей содержали неполные данные об избирателях.
И пролетел Ищенко, как фанера над Владиком.
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