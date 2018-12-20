Наблюдатели заявили о фальсификации на выборах губернатора в Приморье

20:21

Движение в защиту прав избирателей «Голос» обратилось в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с просьбой провести проверку по поводу возможных фальсификаций на выборах в Приморье. Общественники подозревают, что на участках подменяли подсчитанные автоматически с помощью КОИБов результаты на распечатанные на принтере документы.

Наблюдатели проанализировали протоколы подсчёта голосов с различных участков Ленинского района города Владивостока. На этих участках работали автоматизированные урны марки КОИБ-2010. Все протоколы должны были быть одинаковыми по форматированию, шрифту, качеству печати, количеству пробелов.

Однако по итогам изучения документов было выявлено два варианта их оформления - стандартные и с более жирным шрифтом. Вторые, скорее всего, был распечатан на принтере, сообщает News.ru.

Кроме того, математик и электоральный эксперт Сергей Шпилькин проанализировал явку избирателей и итоги губернаторских выборов и выявил признаки фальсификации результатов. Обобщив данные с 1430 участков, Шпилькин оценил реальный результат Кожемяко в 46–47% (что является основанием для объявления второго тура голосования), а явку – в 37%, пишет Политинформатор.ру. То есть реальная явка избирателей составила 37% при официальной (по данным избиркома) - 39,6%. Математик подсчитал, что на выборах губернатора Приморья было приписано 170 тысяч лишних голосов.