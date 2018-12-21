Россия выслала из страны шведского дипломата

15:15

Россия выслала пресс-атташе посольства Швеции Калле Книйвилю, сообщает Expressen. Такая мера была предпринята в ответ на отказ Стокгольма выдать визы двум российским дипломатам.

Департамент информации и печати МИД РФ отказался комментировать информацию. Посольство Швеции в Москве также не комментирует новость. В настоящее время выясняются все причины произошедшего.

В марте 2018 года Швеция была в числе стран Запада, одновременно объявивших о высылке дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля. Стокгольм тогда выслал одного человека.

Несколькими днями ранее Россия объявила персоной нон грата военного дипломата из Словакии. Это было сделано в ответ на высылку Словакией российского дипломата из-за подозрений в шпионаже в конце ноября.