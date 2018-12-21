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Население России сократилось впервые за 10 лет

10:32 21.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Население России сократилось впервые за 10 лет, пишет «Интерфакс».

Согласно данным Росстата за период с января по октябрь 2018 года население страны уменьшилось на 78,7 тысяч человек. Естественная убыль населения за январь-октябрь 2018 года составила 180.5 тыс человек, тогда как годом ранее она составляла 114,9 тыс человек.

При этом приток мигрантов всего на 56,4% компенсировал численные потери населения. Он составил 101,8 тыс человек против 178,4 тыс человек в январе-октябре 2017 года.

Росстат отмечает, что также снизилась рождаемость. Так за 10 месяцев число родившихся составляет 1млн 352,1 тыс человек против 1 млн 418,1 тыс человек за аналогичный период 2017 года.

По данным РБК, по итогам года эта динамика не изменится. «В России в 2018 году после длительного перерыва возобновится убыль населения, и даже позитивные изменения, которые могут произойти в последнем квартале этого года, не приведут к иному результату», - приводит издание слова экспертов РАНХиГС.

Темы: Россия, Качество и продолжительность жизни населения в России, Росстат
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Комментарии читателей
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21.12.2018, 13:06
Гость: Путник

На правящую группировку
21.12.2018, 12:45
Гость: Парадокс !

Но Путин обещал клятвенно не свернуть с демократического пути. И можно быть уверенным, с чего-чего, а с него он точно не свернет и на пенсию не собирается, не зря 5 лет добавил.
21.12.2018, 12:39
Гость: Великий УКР

Ну и куда по вашему надо валить?
Из одной дыры в другую?
пиндостан тоже не самое лучшее место на планете.
Какие ещё варианты?Гейропа?Заднекприводным становиться нет желания.
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