Пожар на шахте в Соликамске заблокировал выход девяти горнякам

18:40

Более 6 часов продолжается ликвидация ЧП на шахте Уралкалия в Соликамске (Пермский край), где в опасной зоне остаются девять рабочих, с которыми нет связи.

Фото: Подслушано Соликамск / Vk.com

"Силы и средства МЧС России находятся в полной боевой готовности на месте происшествия на территории шахты в городе Соликамске, где случилось возгорание", - говорится в сообщении краевого управления МЧС.

Эту информацию подтверждает специалист "горячей линии", которую открыла администрация Соликамского городского округа для информирования о ситуации на руднике Уралкалия.

По данным "Уралкалия", задымление в строящемся стволе рудника "Соликамск-3" произошло в 10:04 по Москве. Спасатели оценивают пожар в шахте как "очень сильный". Пламя вспыхнуло во время работ по бетонированию, которыми занималась подрядная организация.

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Из выведенных на поверхность работников никто не пострадал, сообщает "Интерфакс".

Связь с заблокированными пожаром девятью горняками пока установить не удается. Шахтеры, находящиеся на глубине 340 метров, снабжены средствами индивидуального спасения.

Бывший глава Соликамска назвал возможной причиной ЧП на шахте компании "Уралкалий" возгорание пластификатора, передает 59.ru. Очевидцы сняли на видео поднимающийся над шахтой дым.