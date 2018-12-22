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Следственный комитет полагает, что запертые в шахте горняки погибли

19:56 22.12.2018
Фото: Подслушано Соликамск / Vk.com
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В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных работ на строящемся стволе горнорудной шахты, повлекшее смерть нескольких человек. На месте происшествия в Соликамске работают следователи, сообщает 59.ru.

"Утром 22 декабря 2018 года на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе при производстве работ произошло задымление, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. — При этом в зоне задымления находятся девять сотрудников подрядной организации. Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек.

Создана следственная группа, усиленная опытными следователями отделов по расследованию особо важных дел, следователями-криминалистами и следователями следственного отдела по городу Березники.

Темы: Происшествия, Горнорудная промышленность и проблемы шахтеров, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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22.12.2018, 23:01
Гость: имхо

за яхты, котлы пескова и ччелси абрамовича))
22.12.2018, 22:25
Гость: працельс

люди платят своими жизнями за чужую прибыль
22.12.2018, 22:02
Гость: Зоя

Только недавно произошло задымление, еще ни одного погибшего не нашли, а уже всех горняков в погибшие записывают!
Как это понимать? Отказываются спасать терпящих бедствие людей?
Им проще - не спасать???
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