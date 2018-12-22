Следственный комитет полагает, что запертые в шахте горняки погибли

19:56

В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных работ на строящемся стволе горнорудной шахты, повлекшее смерть нескольких человек. На месте происшествия в Соликамске работают следователи, сообщает 59.ru.

"Утром 22 декабря 2018 года на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе при производстве работ произошло задымление, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. — При этом в зоне задымления находятся девять сотрудников подрядной организации. Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек.

Создана следственная группа, усиленная опытными следователями отделов по расследованию особо важных дел, следователями-криминалистами и следователями следственного отдела по городу Березники.