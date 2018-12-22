Суд не стал арестовывать двух обвиняемых в избиении полицейского в Москве

22:10

Черемушкинский районный суд Москвы отказался арестовывать двух обвиняемых в нападении на сотрудника полиции в столичном метро. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства об аресте обвиняемых Заура Мурзаева и Тимура Дамалаева», - сказала она, уточнив, что другую меру пресечения суд не избрал.

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова сообщила, что эти граждане в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 декабря на станции метро «Таганская» старшего сержанта полиции избили сразу четверо пассажиров метро, которым он сделал замечание за нарушение общественного порядка.

Четверо парней приставали к девушке, она побежала искать защиты у сотрудника полиции, хулиганы переключились на него. Нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения, они вчетвером избили 23-летнего сержанта Ивана Головлева, разорвали на нём форму, вытащили айфон.

На помощь подоспели двое коллег постового и утихомирили парней резиновыми палками. Двое сбежали сразу же, остальных — 26-летнего Тимура Дамалаева и 22-летнего Заура Мурзаева - удалось вытащить из вагона метро и задержать.

Врачи зафиксировали у полицейского сотрясение мозга и ушибы. После оказания помощи его отпустили из больницы.