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В Соликамске найдены тела погибших в шахте горняков

10:17 23.12.2018
Фото: Подслушано Соликамск / Vk.com
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Спасатели обнаружили тело девятого рабочего, который вместе с коллегами был заблокирован и погиб из-за задымления в шахте в Соликамске. Ранее сообщалось об обнаружении тел восьми погибших в результате инцидента на руднике "Уралкалия".

Подъем тел на поверхность пока не начался, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб на месте ЧП.  Спасательная группа готовится к эвакуации тел рабочих.

При этом ликвидируется последний очаг возгорания в шахте.

Пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко сообщила, что к месту происшествия выехали родственники погибших рабочих из Башкирии. 

В субботу около 10:04 мск произошло задымление в шахте компании "Уралкалий". Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек - сотрудники подрядной организации "УС-30", которые являются жителями Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. На месте ЧП действует оперативный штаб, работу которого возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.

По словам представителей "Уралкалия", задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек"). 

В связи с трагедией в пермской шахте в Соликамске отменены все культурно-развлекательные мероприятия 23 и 24 декабря.

Темы: Происшествия, Горнорудная промышленность и проблемы шахтеров
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Комментарии читателей
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23.12.2018, 17:13
Гость: Павел__

Ну что, вовочка уже выразил соболезнования?
Я имею в виду - владельцам шахты.
А родственникам сказал солова сочувствия - в том-же стиле, в каком он высказался недавно о социальном государстве? Что увеличение расходов на безопасность возможно, но оно приведет к уменьшению доходов владельцев пизнеса?
23.12.2018, 14:41
Гость: Анатолий С

Трагедии будут продолжаться пока существует капитализм
23.12.2018, 12:01
Гость: SL

Земля пухом! ВЕЧНЫЙ ПОЗОР мАсковским офисным ..... которые прикрывают свой зад бумашками и обжирают до нитки страну!
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