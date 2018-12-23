В Соликамске найдены тела погибших в шахте горняков

10:17

Спасатели обнаружили тело девятого рабочего, который вместе с коллегами был заблокирован и погиб из-за задымления в шахте в Соликамске. Ранее сообщалось об обнаружении тел восьми погибших в результате инцидента на руднике "Уралкалия".

Подъем тел на поверхность пока не начался, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб на месте ЧП. Спасательная группа готовится к эвакуации тел рабочих.

При этом ликвидируется последний очаг возгорания в шахте.

Пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко сообщила, что к месту происшествия выехали родственники погибших рабочих из Башкирии.

В субботу около 10:04 мск произошло задымление в шахте компании "Уралкалий". Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек - сотрудники подрядной организации "УС-30", которые являются жителями Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. На месте ЧП действует оперативный штаб, работу которого возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.

По словам представителей "Уралкалия", задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек").

В связи с трагедией в пермской шахте в Соликамске отменены все культурно-развлекательные мероприятия 23 и 24 декабря.