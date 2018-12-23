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СКР задержал четырех подозреваемых по делу о пожаре на шахте в Соликамске

17:41 23.12.2018
Фото с сайта vesti.ru
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По делу о пожаре на шахте в Соликамске задержаны сотрудники подрядной организации УС-30, занимавшейся строительными работами на объекте. 

Всего было задержано четверо сотрудников УС-30. Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек), сообщает РБК.

«В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны: Андрей Купришкин, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев, — начальник участка №​5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Игорь Чукаев, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Андрей Артюхин, — начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680», — сообщили в СКР.

Пожар на строящемся четвертом стволе рудника горнорудной шахты ПАО «Уралкалий» вспыхнул утром в субботу, 22 декабря. В это время в шахте работали 17 человек, восемь из них были выведены на поверхность, девять остались заблокированными под землей на глубине 364 метра. Рано утром в воскресенье спасатели добрались до места, где находились рабочие. К сожалению, все они погибли. 

Темы: Происшествия, Горнорудная промышленность и проблемы шахтеров, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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23.12.2018, 20:31
Гость: ни колай

не те фамилии, видимо по 282 статье набирают виновных
23.12.2018, 18:45
Гость: гнус

К сожалению т.н "человеческий фактор" т.е "разгильдяйство-раздолбайство"(отсутствие контроля и ответственных)происходит РЕГУЛЯРНО,от сожжённых людей ,до атомных подлодок!Говорливых много на всех"уровнях" ,как и "контор", ответственно-безответственных,а все продолжится!
23.12.2018, 18:41
Гость: Дуремаркс

Где то такое было. Да дело Промпартии. Андрей Купришкин, Максим Канищев,Игорь Чукаев, Андрей Артюхин - агенты США, создавшие преступную группу с целью свержения государственной власти в России путем убийства горняков. В общем - бить их пока не признаются.
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