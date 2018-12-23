СКР задержал четырех подозреваемых по делу о пожаре на шахте в Соликамске

17:41

По делу о пожаре на шахте в Соликамске задержаны сотрудники подрядной организации УС-30, занимавшейся строительными работами на объекте.

Всего было задержано четверо сотрудников УС-30. Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек), сообщает РБК.

«В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны: Андрей Купришкин, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев, — начальник участка №​5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Игорь Чукаев, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Андрей Артюхин, — начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680», — сообщили в СКР.

Пожар на строящемся четвертом стволе рудника горнорудной шахты ПАО «Уралкалий» вспыхнул утром в субботу, 22 декабря. В это время в шахте работали 17 человек, восемь из них были выведены на поверхность, девять остались заблокированными под землей на глубине 364 метра. Рано утром в воскресенье спасатели добрались до места, где находились рабочие. К сожалению, все они погибли.